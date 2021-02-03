Среда, 3 Февраля 2021 14:35

АрмИнфо.Перед зданием парламента Армении проходит акция протеста, которую проводит <Движение по спасению Родины>. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Сегодня парламент Армении проводит внеочередное заседание, в ходе которого будет обсуждаться, в том числе, вопрос <О внесении поправок и дополнений в судебный кодекс Армении>. Согласно планируемым изменениям, предполагается, что будет создан институт судей, которые будут специализироваться на обеспечении контроля за досудебными производствами, подразумевается арест и обыск. Также данные судья займутся рассмотрением коррупционных преступлений.

Оппозиция требует отменить рассмотрение данного законопроекта, так как он нацелен на преследование неугодных властям представителей оппозиции. Оппозиционные деятели заметили, что вместо того, чтобы заняться актуальными вопросами, власти Армении заняты преследованием оппозиции, что в сложившейся ситуации неприемлемо.