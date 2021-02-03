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АрмИнфо.Перед зданием парламента Армении проходит акция протеста, которую проводит <Движение по спасению Родины>. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.
Сегодня парламент Армении проводит внеочередное заседание, в ходе которого будет обсуждаться, в том числе, вопрос <О внесении поправок и дополнений в судебный кодекс Армении>. Согласно планируемым изменениям, предполагается, что будет создан институт судей, которые будут специализироваться на обеспечении контроля за досудебными производствами, подразумевается арест и обыск. Также данные судья займутся рассмотрением коррупционных преступлений.
Оппозиция требует отменить рассмотрение данного законопроекта, так как он нацелен на преследование неугодных властям представителей оппозиции. Оппозиционные деятели заметили, что вместо того, чтобы заняться актуальными вопросами, власти Армении заняты преследованием оппозиции, что в сложившейся ситуации неприемлемо.
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|Депутат: В Армении осуществляется специальная программа по карабахскому вопросу
|Россия с 15 февраля возобновляет авиасообщение с Арменией
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|Министр: По положению на сегодняшний день в Арцахе нет каких-либо социальных или гуманитарных проблем
|В Армении будет внедрен новый институт специализированных судей по судебному контролю за досудебными разбирательствами
|Перед зданием парламента проходит акция протеста оппозиции
|Тюрколог: Турецко-азербайджанская мечта об изгнании России известна всем
|Католическая церковь 27 февраля будет отмечать день памяти Св. Григора Нарекаци
|За минувшие сутки в Армении выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусом
|Парламентская оппозиция Армении недовольна повесткой документов, представленных правительством на обсуждение
|С 5 по 6 февраля в Армении ожидаются осадки
|Оппозиционное "Движение за спасение Родины" будет протестовать перед зданием парламента Армении
|МО РФ: В места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 52058 человек
|Министр обороны РА: В вооруженных силах Армении возможны структурные изменения
|Презентована книга Патрика Тонапетяна "Ереруйк"
|Туркменистан и Султанат Оман заинтересованы в расширении взаимовыгодного сотрудничества
|Министр юстиции РА: Посещения лиц, лишенных свободы, будут разрешены
|В Армении будет увеличено количество судей
|Министр: Проделана значительная работа по реформированию системы управления государственным имуществом
|Суд принял решение об аресте контрагента МО Давида Галстяна
|Спикер армянского парламента поощрил премиями всех сотрудников НС, кроме депутатов
|Глава ПА предлагает министру юстиции разрешить свидания с заключенными в пенитенциарных учреждениях с соблюдением противоэпидемических условий
|Степанакерт разоблачает азербайджанскую информкампанию
|Замминистра: Нет ни одного законопроекта по увеличению налоговых ставок для сферы частного образования
|Араик Арутюнян созвал консультацию по частичному или полному погашению кредитов граждан
|АКБА Банк оказывает поддержку фонду страхования военнослужащих
|В Армении будет внедрена программа добровольной аттестации учителей
|Действующий председатель ОБСЕ: Международное гуманитарное право станет нашим маяком в действиях в Карабахе
|Ованнес Игитян: Представители Бюро ПАСЕ обещали поднять вопрос об армянских пленных в Азербайджане в специальном докладе
|Суд позволил Роберту Кочаряну выехать из страны
|Генсек ОДКБ посчитал некорректным давать оценку боеспособности ВС Армении после войны в Карабахе
|Правительство Армении направило в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Азербайджана
|Генсек ОДКБ: Любые наемники, сирийские боевики должны покинуть зону карабахского конфликта
|Станислав Зась: Армения не обращалась к ОДКБ за военной или другой помощью в ходе войны в Карабахе
|Генсек ОДКБ: Договоренности вокруг Нагорного Карабаха создают условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса
|Омбудсмен: Власти Азербайджана продолжают нарушать международно признанные права жителей приграничных сел Армении
|Рубен Рубинян: Главной целью армянской делегации в ПАСЕ было вынести вопрос связанный с армянскими пленными на обсуждение в структуре
|Глава армянской делегации в ПАСЕ: Следует усиливать международное давление на Азербайджан
|Америабанк 4 февраля выводит на рынок очередной транш долларовых облигаций в объеме $10 млн
|В Минобороны Армении не комментируют информацию о скором расформировании Армии обороны Арцаха
|"Аврора" поддержала проект "Цифровой Матенадаран"
|Аналитик: Южно-кавказский интерес Ирана обусловлен тревогой за собственную безопасность
|Эксперт: В вопросе пленных необходимо наращивать давление на Баку
|За минувшие сутки в Армении выявлено 143 новых случая заражения коронавирусом
|Защитник прав человека на встрече с послом России вновь указал императив возвращения армянских пленных из Азербайджана
|ANCA запустил новую кампанию по сбору подписей под письмом, призывающим администрацию Байдена-Харриса поддержать Арцах и Армению
|Температура воздуха в Армении повысится на 3-5 градусов
|Армения при посредничестве России предала Азербайджану двух военнослужащих, незаконно пересекших госграницу РА
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