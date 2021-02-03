Среда, 3 Февраля 2021 12:50

АрмИнфо.Турецко-азербайджанская мечта об изгнании России с Закавказья известна всем, включая саму Россию. Подобное мнение выразил АрмИнфо научный руководитель Института востоковедения НАН Армении, академик Рубен Сафрастян.

"Еще одна мечта турецко-азербайджанского тандема - это захват северных, азербайджаноязычных регионов Ирана. Убежден, что об этой мечте прекрасно известно и в Тегеране. Экспертные круги обеих стран прекрасно понимают, что представляет собой Турция и каковы ее программы в их отношении", - заметил он.

При этом, согласно оценкам академика, как Москва, так и Тегеран каждый со своей точки зрения сегодня нуждаются в Анкаре. Турция необходима им для реализации их собственных программ, что побуждает Россию и Иран вынужденно прикрывать глаза на очевидные пантюркистские программы Анкары.

"Современная Россия - это не Советский Союз и не царская Россия. Возможностей для осуществления жесткой политики в отношении Турции у нее нет. Иран в свою очередь нуждается в предлагаемых Турцией альтернативах ввиду своего долговременного нахождения под американскими санкциями. Мы видим, что обе страны в той или иной мере зависят от Турции и нуждаются в Турции", - подчеркнул он.

На этом фоне, Армения, согласно академику, в свою очередь нуждается в России. По его оценкам, в последние месяцы стало окончательно ясно, что лишь Россия в какой-то степени оказывает Армении содействие. Меж тем, текущий уровень отношений между Ереваном и Москвой, на взгляд Сафрастяна, не отражает существующих реалий.

"Нам необходимо вывести отношения с Россией на более высокий уровень. И, на мой взгляд, МИД Армении не осознает важнейшего значения России в нашем регионе в текущих условиях. Внешняя политика Армении должна формироваться, отталкиваться и основываться на нашей идентичности. И углубление отношений с Россией этому процессу отнюдь не помеха. Последняя война наглядно продемонстрировала дипломатическую изоляцию Армении. И мы продолжаем находиться в этой изоляции и сегодня. Это проблема уровня, требующего немедленных решений", - подытожил академик.