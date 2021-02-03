Среда, 3 Февраля 2021 12:23

АрмИнфо. 3 февраля стартовало внеочередное заседание Национального Собрания. В его повестку включено всего 2 вопроса - внесение поправок в закон "О социальном содействии" и в Судебный кодекс.

Инициатива правительства вызвало недовольство представителей оппозиции. В частности, депутат НС от фракции "Просвещенная Армения" Тарон Симонян выразил недоумение актуальностью сегодняшней повестки. По его убеждению, было бы понятно, если бы правительство внесло проект закона о деоккупации оккупированных территорий, или поправки в закон "Об оружии", но всего этого не происходит. Все это, по мнению депутата, свидетельствует о том, что правительство не может разобраться с приоритетностью законопроектов. Тарон Симонян подчеркнул, что с учетом геополитических реалий и развития региональных процессов есть необходимость обсудить совершенно иную повестку. "Я не против судебно-правовой реформы, и если бы кабмин внес это предложение год назад, все было понятно и очевидно, но сегодня все изменилось", - заметил депутат. По его словам, складывается впечатление, что до 27 сентября прошлого года Армения являлась препятствием для регионального сотрудничества и развития торгово-экономических отношений. После боевых действий, продолжил Симонян, многие, в том числе и присутствующие в зале заседаний депутаты, считают возможным развитие этих отношений. "Это мы являемся гарантом мира и безопасности в регионе? Азербайджан был и остается основным гарантом региональной безопасности и мира, потому что является террористическим государством, осуществляющим военные преступления. Все его военно- политическое руководство является сборником международного терроризма. И после всего этого из Еревана звучат призывы к миру и сотрудничеству ", - заметил депутат. В поведении правящего большинства Тарон Симонян не увидел национального подхода. Никто из членов правительства, в том числе, и премьер-министр не совершает поездок в Степанакерт, чтобы понять, что там происходит. Президент Азербайджана совершат рабочую поездку в оккупированный город Шуши, а премьер-министр РА не едет в столицу Карабаха. За истекшие после войны три месяца при финансировании Армении в Арцахе не было построено ни одного дома. "Все практически умыли руки, забыв, кто является гарантом безопасности народа Арцаха",

- заявил депутат, призвав правящее большинство и правительство изменить недопустимое поведение в отношении Республики Арцах.

Аналогичной точки зрения придерживается и другой депутат от фракции "Просвещенная Армения" Ани Самонян, которая заметила, что правительство "достало" парламент с проведением внеочередных заседаний со спонтанной повесткой.

С этими доводами не согласился министр юстиции РА Рустам Бадасян. Он заметил, что приоритеты бывают разные. Уже 1,5 года идут обсуждения о судебно-правовой реформе , направленной на рост со стороны общественности доверия к судебной системе и повышение качества ее работы. Между тем, перегруженность судов, заседания которых проходят долго, вызывает недовольство общественности и депутатов. Часто звучат обвинения в том, почему правительство не предпринимает соответствующих мер. Министр напомнил, что имеется Стратегия реформирования судебно-правовой системы и программа мероприятий по ее реализации. Правительство страны, заключил Рустам Бадасян, четко следует положениям данной Стратегии.