Вторник, 2 Февраля 2021 15:14

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян разрешил второму президенту Армении выехать за рубеж. Об этом в ходе судебного заседания заявил прокурор Геворк Багдасарян.

Роберт Кочарян может выехать с 3 по 8 февраля. Багдасарян подчеркнул, что на основании решение суда полиция временно сняла ограничения на выезд Кочаряна за границу.

<Мы не получили обоснование этого решения, более того, нам неясно по какой причине Кочарян может выехать за рубеж>,- заметил прокурор. В ответ судья Данибекян пообещала дать ответ на все вопросы заметив, что если у прокурора есть возражения, он может обжаловать это решение в вышестоящий суд.

В ходе заседания адвокат бывшего вице-премьера Армена Геворкяна Эрик Алексанян попросил судью взять самоотвод. Адвокат заявил, что объективность судьи вызывает у него сомнения.

В свою очередь сам Геворкян взял слово. Он подчеркнул, что все происходящее попытка скомпрометировать прошлое и разделить общество на черных и белых. Однако, судья Данибекян попросила не политизировать судебный процесс.