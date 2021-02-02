Вторник, 2 Февраля 2021 15:13

АрмИнфо. Правительство Армении направило в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Азербайджана. Об этом сообщил представительство Армении в ЕСПЧ.

Отмечается, что это первая межгосударственная жалоба поданная Арменией в ЕСПЧ, и это один из важнейших шагов правового процесса против Азербайджана. В частности, Правительство Армении утверждает, что Азербайджан нарушил ряд прав жителей Арцаха и Армении. В том числе, право на жизнь, собственность, неприкосновенность, частную и семейную жизнь, образование.

Правительство предоставило обширный пакет доказательств к жалобе. Жалоба затрагивает, среди прочего, ряд вопросов, связанных с защитой прав военнопленных, гражданских лиц, убитых и раненых мирных жителей, их родственников, потерявших свое имущество, а также представителей местных и международные СМИ.

<В ближайшее время в Европейский суд будут отправлены дополнительные доказательства, подтверждающие уже поданные иски. Офис представителя Республики Армения в ЕСПЧ будет информировать общественность о дальнейших событиях и предпринятых шагах>, - отмечается в сообщении.