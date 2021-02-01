Понедельник, 1 Февраля 2021 20:45

АрмИнфо. Главный уполномоченный по делам диаспоры Армении Заре Синанян планирует в ближайшее время посетить Россию и Францию для проведения встреч с представителями диаспоры. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции сообщил сам главный уполномоченный по делам диаспоры, представляя программы текущего года.

Он сообщил, что программа поездки в Россию уже подготовлена. "Через две недели я планирую посетить Москву, откуда отправлюсь на Урал, где проведу встречи с представителями местных общин для налаживания контактов с исторической родиной и решения насущных проблем, и чтобы воочию понять, что такое армянские общины России", - сказал главный уполномоченный по делам Диаспоры.

Говоря о будущих проектах возглавляемого им ведомства, Синанян констатировал, что пандемия коронавируса и война в Нагорном Карабахе помешали реализовать большинство проектов, намеченных комссаром по делам Диаспоры в прошлом году.

По словам Синаняна, исключением стал проект "Игорц", по поиску профессиональных кадров в Диаспоре для вовлечения их в работу в государственных структурах Армении.

В этой связи он отметил, что в прошлом году в рамках этого проекта было получено 800 заявок и отобрано 100 человек для приема их на работу в государственные структуры, однако из-за пандемии коронавируса, лишь 51 участник смогли приехать и начать работу в Армении. "В этом году уже в марте мы планируем приступить к приему заявок в рамках этого проекта и отобрать 60 высококвалифицированных сотрудников", - сказал Синанян.

При этом он отметил, что будет реализован и ряд других проектов в числе которых Всеармянская сеть здравоохранения, с помощью которой специалисты из диаспоры будут привлечены для оказании содействия по реабилитации военнослужащих, оказания им психологической помощи, планируется проводить обучающие вебинары в этой области.

Кроме того, по его словам, будет реализован ряд проектов по восстановлению и развитию Арцаха. Будет продолжена программа по репатриации и планируется в скором времени открыть Центр репатриантов, на который будет возложена миссия по оказанию всяческой помощи возвращающимся соотечественникам.

"Еще один проект - картирование потенциала диаспоры - даст возможность включить данные о наших соотечественников из диаспоры, кто может каким-либо образом быть полезен Армении.

А проект "Шаг к дому", который уже реализуется, ставит цель создать духовную связь с исторической родиной у юношей и девушек от 12 до 18 лет. Если коронавирус не помешает, мы планируем в этом году вовлечь в проект более 800 детей", - сказал Синанян, добавив, что возглавляемое им ведомство нацелено на то, чтобы найти как можно больше возможностей по стимулированию возвращения соотечественников из диаспоры и для их полной интеграции в армянское общество.