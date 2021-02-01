Понедельник, 1 Февраля 2021 17:57

АрмИнфо. В Карсе стартовали турецко- азербайджанские совместные учения "Зима - 2021".

Как сообщает Министерство национальной обороны Турции, в рамках учений проводятся стрельбы. Совместные учения продлятся до 12 февраля.

Ранее, Министерство национальной обороны сообщало, что Турция и Азербайджан готовятся к зимним военным учениям, которые пройдут у границ Армении с 1 по 12 февраля. В этой связи в Турцию 17 января прибыли азербайджанские военнослужащие, которые принимают участие в этих маневрах, названных "Зима-2021". Учения пройдут в районе города Карс, расположенного в 80 километрах от границы с Арменией. В ходе учений "Зима-2021" совместные силы отработают высадку тактического воздушного десанта и нанесение ударов авиации. В маневрах будут задействованы спецназовцы, танкисты, артиллеристы, снайперы и вертолётчики.

Судя по активность российской боевой авиации в небе над Ереваном, стартовавшие сегодня на территории Турции учения, находят под пристальным вниманием Вооруженных сил Российской Федерации.