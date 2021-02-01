Понедельник, 1 Февраля 2021 17:18

АрмИнфо. Сегодня эксперты ООН по правам человека призвали к незамедлительному освобождению военнопленных и пленных в связи с нагорно-карабахским конфликтом, и возвращению останков семьям для их захоронения с должным уважением культурных обычаев. Об этом говорится в заявлении опубликованной на странице организации.

"Все, кто лишен свободы по причинам, связанным с конфликтом, должны быть возвращены в свои дома, а родственники убитых должны иметь возможность получить останки своих близких в соответствии с соглашением о прекращении огня, подписанным 9 ноября 2020 года", - подчеркнули эксперты.

При этом они убеждены, что неспособность раскрыть информацию о судьбе и местонахождении пропавших без вести лиц и отказ передать останки погибших могут быть равносильны насильственному исчезновению, которое и Азербайджан, и Армения взяли на себя обязательство предотвратить.

"Мы встревожены утверждениями о том, что военнопленные и другие удерживаемые лица подвергались внесудебным убийствам, насильственным исчезновениям, пыткам и другим видам жестокого обращения.

Никакие исключительные обстоятельства - будь то состояние войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение - не могут служить оправданием пыток и насильственных исчезновений. Такие действия, когда они совершаются в ходе вооруженного конфликта, могут расцениваться как военное преступление", - подчеркнули эксперты ООН.

В документе также отмечается, что поступают многочисленные сообщения о нарушениях прав человека в отношении гражданских лиц и военнопленных, а также осквернении тел умерших.

"Мы серьезно обеспокоены сообщениями о жестоком обращении и осквернении тел", - заявили эксперты, при этом констатировав, что между сторонами начался процесс обмена военнопленными и пленными. В этой связи они призвали стороны завершить обмен по принципу "всех на всех", выяснить судьбу и местонахождение пропавших без вести и с достоинством обращаться с трупами.

"Мы призываем власти Армении и Азербайджана провести тщательное, быстрое, независимое и беспристрастное расследование утверждений о серьезных нарушениях прав человека, совершенных во время конфликта и после него, чтобы привлечь виновных к ответственности и предоставить компенсацию жертвам. Эти действия будут способствовать установлению истины, примирению и исцелению", - подытожили эксперты, добавив, что продолжают взаимодействие с властями обеих стран и внимательно следят за ситуацией.

Отметим, что до сих пор нет точных данных о количестве пленных, военнопленных, пропавших без вести лиц в результате нагорно-карабахского конфликта.