Понедельник, 1 Февраля 2021 17:16

АрмИнфо. Депутат от фракции <Процветающая Армения> Наира Зограбян уверена, что премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет добиться ее отзыва из ПАСЕ. Об этом депутат заявила в ходе пресс-конференции, заметив, что сейчас руководство страны недовольно ею, и пытается всячески вставлять палки в колеса.

<Я знаю, что сейчас в парламенте создается комиссия по этике, которая займется именно мною. Будут под микроскопом рассматривать мои заявления и статусы в соцсетях. Это делается с одной целью - отозвать меня из ПАСЕ. Тоже самое случилось, когда власть намеревалась лишить меня должности председателя комиссии по правам человека. Я использовала слово <мусор>, которое является по словарю синонимом слова нечистый. Однако, это расценили как величайшее оскорбление и лишили меня этого статуса. Мне непонятно, если у нас так тщательно следят за фразами и выражениями, то почему комиссия по этике не занимается лексикой самого Пашиняна? Он использовал всевозможные оскорбления, в том числе в отношении судей, заявляя про <скулящих под стенами судьях>. И таких примеров можно привести сотни.

Но мне все равно, я готова даже сложить мандат, но не отступлю от защиты нашей Родины>, - заметила депутат.

Также Зограбян подчеркнула, что многие депутаты из фракции <Мой шаг> не хотели голосовать за лишения ее должности главы комиссии по правам человека, но у них не было выхода.

Она также заявила, что вероятно Пашиняну не понравилось ее последнее выступление в ПАСЕ. <Сейчас делегация Азербайджана в ПАСЕ сменила свой стиль работы. Если раньше они вели себя слишком агрессивно, то сейчас превратились в голубей мира. Сам глава делегации Самед Сеидов заявил, что готов к диалогу с Арменией, и даже попросил Совет Европы помочь наладить диалог. Он спрашивал, что для этого нужно делать. И я заявила, что единственный способ начать диалог - это отпустить наконец наших пленных>, - подчеркнула Зограбян.