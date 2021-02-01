Понедельник, 1 Февраля 2021 17:13

АрмИнфо. Лидер партии "Просвещенная Армения" и одноименной фракции армянского парламента Эдмон Марукян требует прояснить ситуацию с ценами на авиабилеты.

На своей странице в Facebook депутат сообщил, что обратился по данному вопросу с письменным запросом к председателю Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Гегаму Геворкяну. Эдмон Марукян напомнил, что с 1 февраля возобновилось воздушное сообщение с Россией и странами ЕАЭС. "Между тем, мы получаем информацию и жалобы от многих граждан, что цены на авиабилеты в разные города России выросли многократно. Это касается не только российских, но и армянских авиаперевозчиков. Причем речь идет только о ценах на билеты в один конец. Соответственно, я попросил председателя ГКЗЭК изучить причины роста цен на билеты в Россию, а также использовать предоставленные комиссии инструменты для снижения цен на неоправданно дорогие билеты и применить соответствующие санкции против правонарушителей. Как только я получу ответ, он будет опубликован на моей официальной странице", - написал депутат.

Отметим, что с 1 февраля стартовал пилотный проект "Путешествую без COVID-19", в рамках которого граждане Армении за 72 часа до вылета, пройдя в заранее утвержденных лабораториях тест на коронавирус, и получив отрицательный результат, получат право на перелет в города РФ.