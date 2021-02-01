Понедельник, 1 Февраля 2021 13:20

АрмИнфо. По итогам 44-х дневной войны приходится констатировать, что Москва вышла на первое место в Минской группе ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО, главный редактор журнала <Международная аналитика> Сергей Маркедонов.

"Здесь важно подчеркнуть, что этот "выход" имел место не посредством противопоставления России себя остальным странам-членам МГ, а посредством подчеркнутой координации с МГ ОБСЕ собственных действий. А именно: остановкой войны и подписания двух совместных с Ереваном и Баку заявлений - 9 ноября прошлого и 11 января текущего года", - отметил он.

Таким образом, на фоне фактического бездействия США и Франции, именно Россия, согласно Маркедонову, предлагает и предпринимает конкретные шаги: разблокирование транспортных коммуникаций и развитие инфраструктуры. И предлагает в качестве пролога выхода в будущем и на политические компромиссы между Арменией и Азербайджаном.

Таким образом, сегодня, по оценкам Маркедонова, можно констатировать определенное усиление позиций на Южном Кавказе. В том числе и военное - в регионе появились российские миротворцы. Тем не менее, сбрасывать со счетов в процессе урегулирования Вашингтон и Париж аналитик считает преждевременным. Особенно в свете состоявшейся смены американской администрации, что, на его взгляд, пробудит южно-кавказский интерес США. Озвученную недавно турецким президентом Эрдоганом, очередную идею создания региональной платформы с участием Турции, России, Ирана, Армении, Азербайджана и Грузии аналитик, в целом, оценивает как привлекательную. При этом, сомнения вызывают перспективы ее реализации. И, несмотря на созвучность эрдогановской идеи предложениям главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа, и в Москве, и в Тегеране, на взгляд Маркедонова, прекрасно понимают малоперспективность ее реализации.