Понедельник, 1 Февраля 2021 13:15

АрмИнфо. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев не считает сотрудничество Москвы и Анкары в Нагорном Карабахе элементом долгосрочной политики.

Комментируя в интервью российским СМИ роль Турции в карабахском конфликте, Медведев отметил, что она является очень важным партнером для России, очень близка к Азербайджану, и "этот фактор невозможно не учитывать".

"У нас с ними продуктивный диалог - президент нашей страны постоянно общается с президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом на эту тему", - сказал он. Медведев напомнил, что ранее было "принято решение о создании специального контрольного центра за общим состоянием дел, в котором принимают участие турецкие служащие и российские, и это тоже элемент общей стабилизации".

"Но я бы не стал это оценивать как элемент какой-то долгосрочной политики или выстраивать здесь одну из конспирологических теорий. Просто мы обязаны принимать во внимание реалии, которые существуют в нашем регионе. А реалии таковы, что сегодня этот вопрос необходимо обсуждать и с партнерами из Турции", - заявил Медведев.

При этом он назвал филигранной работу президента России Владимира Путина по нормализации ситуации вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года.

В интервью отечественным СМИ он напомнил об обострении конфликта между Азербайджаном и Арменией в 2016 году, добавив, что "тогда была подготовлена карта, но, к сожалению, страны этим не воспользовались". Все это, по его словам, "привело к новому конфликту, затяжному, с большим количеством жертв".

"И очень хорошо, что благодаря работе президента России - причем эта работа была филигранная, я в один из дней наблюдал за этой работой, Владимир Владимирович находился в часовых дискуссиях между всеми участниками этого конфликта - если бы не его работа, скажем прямо, этот конфликт мог бы продолжаться до сих пор", - подчеркнул Медведев. Он добавил, что "это огромный труд, за который и Азербайджан, и Армения должны быть в очень большой степени признательны президенту России".

После того, как в ноябре 2020 года "горячая фаза" конфликта в регионе была прекращена, "ситуация в целом успокоилась, и это самое главное, люди не погибают и есть возможности для развития", - отметил зампред Совбеза, которого приводит ТАСС.

Он напомнил, что 11 января 2021 года "встречались президенты трех стран в Москве и наметили пути по экономическому оздоровлению ситуации". "Это тоже очень важно, потому что ведь для людей та разруха, в которой они живут, в которую они попали в результате этих военных действий, - это самое болезненное, помимо жертв, конечно. И теперь есть все возможности для развития экономического сотрудничества, естественно, при сохранении определенных параметров работы, включая миротворческий контингент Российской Федерации", - подытожил он.