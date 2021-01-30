Суббота, 30 Января 2021 14:30

АрмИнфо. В Агдаме (Акна) состоялось открытие российско-турецкого мониторингового центра.

Как сообщает Trend, в церемонии открытия приняли участие министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Гараосманоглу и заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Общая площадь территории, на которой он расположен, составляет около 4 гектаров. На территории находятся 65 служебных помещений модульного типа и помещений для проживания, которые обеспечены всем необходимым оборудованием.

Территория ограждена по периметру, установлены четыре наблюдательные вышки, организована круглосуточная охрана. Охрану совместного мониторингового центра будет осуществлять азербайджанская армия.

Как ранее сообщало МР РФ, совместный Российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта будет развернут на территории Азербайджанской Республики в соответствии с Меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств Российской Федерации и Турецкой Республики 11 ноября 2020 года. Штаб Совместного Центра формируется в виде командного пункта на паритетной основе, в нем представлено равнозначное количество представителей от каждой стороны с начальником от каждой национальной структуры.