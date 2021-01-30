Суббота, 30 Января 2021 13:30

АрмИнфо.Российские военнослужащие приступили к совершению марша на штатной технике в район н.п. Киямаддинлли Азербайджанской Республики, где будет развернут совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта (Совместный центр).

Как сообщает пресс-служба МО РФ, в течение нескольких дней в пункте дислокации Российского миротворческого контингента в г. Степанакерт военнослужащие изучали структуру, предназначение, задачи и функции, порядок организации работы Совместного Центра, а также культуру, традиции и особенности страны, на территории которой им предстоит выполнять задачи.

Личный состав Совместного Центра, представленный на паритетной основе от российской и турецкой сторон, будет выполнять задачи по мониторингу обстановки и контролю за соблюдением режима прекращения огня и всех военных действий с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Совместный Российско-Турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта будет развернут на территории Азербайджанской Республики в соответствии с Меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств Российской Федерации и Турецкой Республики 11 ноября 2020 года. Штаб Совместного Центра формируется в виде командного пункта на паритетной основе, в нем представлено равнозначное количество представителей от каждой стороны с начальником от каждой национальной структуры.