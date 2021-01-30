Суббота, 30 Января 2021 12:41

АрмИнфо. Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда грузовых автомобилей, на российской стороне скопилось около 400 грузовых автомобилей.

По информации МИД Армении, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Как сообщает МЧС Армении, по положению на 10:45 также есть закрытые и труднопроходимые дороги есть и на территории РА. Так закрыты перевал Варденяц, дороги, ведущие к крепости Амберд и Озеру Кари.

<Участок дороги Чива- Елпи Вайоцдзорской области и Дилижанский перевал закрыты для проезда грузовых транспортных средств с прицепами. Из-за метели закрыт для проезда грузовых транспортных средств участок Чайный дороги Севан-Ереван. Затруднен проезд транспортных средств на участке дороги Сараван-Зангер, а также перевал Тигранашена>, - сообщили в МСЧ РА, добавив, что в ряде областей РА идет снег, на дорогах гололедица. В МЧС Армении призвали водителей передвигаться по дорогам республике исключительно при наличии зимних шин.