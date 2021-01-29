Пятница, 29 Января 2021 12:47

АрмИнфо.В целом, региональный вояж главы иранского МИД Зарифа можно охарактеризовать как обусловленный беспокойством Тегерана итогами и последствиями 44-х дневной войны. Подобное мнение выразил АрмИнфо член экспертного совета Московского центра Карнеги, руководитель научных исследований в институте <Диалог цивилизаций> Алексей Малашенко.

Конец января ознаменовался вторым по счету большим региональным визитом министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Иранский дипломат в рамках турне побывал в Азербайджане, России, Грузии, Армении и Турции. В числе целей вояжа Зарифа - "проведение переговоров и продвижение новых идей в направлении достижения выхода из карабахского кризиса, а также установления мира и стабильности в регионе".

"После укрепления по итогам данной войны региональных военных позиций тандема Турция-Азербайджан Иран сегодня имеет проблемы с собственным позиционированием на Южном Кавказе. И проблемы эти на фоне уже проводимых Баку и Анкарой и запланированных к проведению военных учений лишь углубляются и укрепляются", - подчеркнул он.

В этом свете, согласно эксперту, Иран, как и любая другая, беспокоящаяся ростом террористической угрозы, страна проявляет обеспокоенность собственной безопасностью. Малашенко, в частности, подчеркнул уже наблюдающуюся, достаточно серьезную обеспокоенность Тегерана как, собственно, войной, так и ее последствиями. В первую очередь очередным приближением новых угроз к границам ИРИ. "Язык дипломатии имеет множество оттенков. В этом свете, я бы не стал воспринимать некоторые, в частности бакинские заявления Зарифа, так уж прямо. Армения остается для Ирана страной, партнером имеющим значение стратегической важности. И такую страну Тегеран будет удерживать, и поддерживать, несмотря ни на какие изменения в региональном балансе сил", - подчеркнул он.

По оценкам Малашенко, иранцы делают, и будут продолжать делать это в собственном, присущем иранской дипломатии стиле. В частности, в свете уже достигнутых и ожидающихся договоренностей о разблокировании региональных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. По оценкам эксперта, с учетом интересов Ирана в данном вопросе, региональный визит иранского министра имеет место в совершенно правильный период. "Право вмешательства в данные процессы у Тегерана есть, подождем его результатов", - подытожил Малашенко.