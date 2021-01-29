Пятница, 29 Января 2021 10:36

АрмИнфо. Оптимальным вариантом для скорейшего решения проблемы связанной с пленными стал бы обмен по формуле <всех на всех>. Об этом в ходе еженедельного брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, коснувшись вопроса возвращения лиц, оказавшихся в плены в результате нагорно-карабахского конфликта.

Она напомнила, что в соответствии с трехсторонним Заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также достигнутыми между ними договоренностями на саммите 11 января с.г. в Москве работа по проблематике возвращения военнопленных и других удерживаемых лиц продолжается.

<Российская сторона оказывает содействие в этих вопросах, в том числе по линии своего миротворческого контингента, размещенного вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе.

Как подчеркивали президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, оптимальным вариантом для скорейшего решения данной проблемы стал бы обмен пленными по формуле "всех на всех"", - сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Коснувшись вопроса функционирования гуманитарного центра по Карабаху, Захарова напомнила, что всё связанное с оказанием гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха и прилегающих районов, находится в ведении МЧС России.

<Наши специалисты работают в регионе в рамках гуманитарной миссии с ноября 2020 г. В числе приоритетных направлений работы сводной группы

- медицинская помощь местному населению, разминирование территории, патрулирование с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных происшествий в неблагоприятных погодных условиях. МЧС и другие российские ведомства действуют в тесном контакте с армянской, азербайджанской сторонами, в том числе по вопросу деятельности Международного центра гуманитарного реагирования. За более подробной информацией на этот счет рекомендую обратиться в МЧС России", -сказала она.

Отвечая на вопрос о повестке визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион, она подтвердила намерение посредников посетить Нагорный Карабах. При этом Захарова добавила, что дата визита не определена, а его детали должны быть согласованы со всеми сторонами.