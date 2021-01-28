Четверг, 28 Января 2021 01:09

АрмИнфо. В нынешней ситуации, когда есть ряд нерешенных вопросов и шок от войны еще не прошел, проводить досрочные выборы опасно. Об этом в интервью порталам Hayeli.am, Politik.am и Yerevan.today заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

Второй президент отметил, что власти всех проблем не понимают, и упорно продолжают настаивать на проведении внеочередных выборов.

«Если выборы все же будут назначены, думаю оппозиции следует принять в них участие, чтобы не допустить воспроизводства власти. Сам я в выборах буду участвовать со своей командой и уверен, что мы победим»,- подчеркнул Кочарян.

Он заметил, что, объединившись, оппозиция надеялась на то, что власть осознает весь ужас ситуации и уйдет, но этого не произошло. «Напротив, представители власти буквально вцепились в свои кресла и заявляют, что уходить не собираются. В итоге, придется соскребать их с кресел. В этом поведении властей проявилось все убожество армянской политической элиты»,- заметил второй президент Армении.

Кочарян заявил, что политическая активность в Армении этой весной может повыситься. По мнению второго президента Армении, власть должна радоваться тому, что оппозиция выбрала политический метод борьбы.

«Сейчас крайне радикально настроены 200-300 человек. Но если надежда на смену власти политическим путем умрет, то весной на борьбу с властью выйдет огромная волна людей, и протесты приобретут другой окрас, более настойчивый и требовательный », - подчеркнул Кочарян.