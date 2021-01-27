Среда, 27 Января 2021 23:58

АрмИнфо. В первую очередь нам следует понять, что сделала действующая власть для предотвращения войны, и чего она не сделала, для того, чтобы победить в этой войне. Об этом в интервью порталам Hayeli.am, Politik.am и Yerevan.today заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

Кочарян заметил, что для того, чтобы выяснить было ли осуществлено предательство в ходе 44-дневной арцахской войны предательство, либо нет, следует заняться профессиональным расследованием всего произошедшего.

«Для того, чтобы в ходе расследования были получены реальные результаты, власть в стране должна смениться. Действующая власть даже слышать ни о каком расследовании не хочет. Однако, его необходимо провести»,- заметил второй президент Армении.

Он напомнил, что третьему президенту Армении Сержу Саргсяну было сделано предложение, отказаться от 7 районов за 5 млрд долларов, которое было отвергнуто. Об этом свидетельствует запись телефонного разговора Саргсяна с президентом Беларуси Александром Лукашенко. «Также ходят слухи о том, что аналогичное предложение было сделано и действующей власти, но каков был ответ неясно. Однако, ситуация сейчас такова, что территории были потеряны и перешли под контроль врага, а ответов на вопросы мы так и не получили. Я не могу утверждать, что между этими событиями есть причинно-следственная связь, но это могут сделать наши правоохранительные органы. И до тех пор, пока в ходе профессионального расследования факт продажи земель не будет подтвержден или опровергнут, каждый гражданин имеет право думать, что сделка все же состоялась», - заметил Кочарян.

В тоже время, второй президент Армении напомнил о том, что глава Генштаба Армении Оник Гаспарян предупреждал премьера, что мы не готовы к войне, однако Пашинян и не подумал предотвратить войну. При сопоставлении всех этих фактов идея о предательстве кажется вполне разумной. Кочарян подчеркнул, что не может утверждать, что власти Армении являются агентами Турции, но если бы они ими были, то ситуация была бы примерно такой же.

«Как правило, когда какая-то страна хочет посеять хаос и разрушить другую страну, то осуществляются некоторые действия. Раскол общества, расшатывание армии и системы безопасности, ухудшение отношений с союзниками, сведение на нет доверие общества к государственным институтам. И что из всего перечисленного руководство Армении не делало? Общество делили на «черных» и «белых», Служба национальной безопасности охотилась «на ведьм». Разрушили армию, а дело 1 марта было призвано дискредитировать всех героев первой арцахской войны.

Мы даже не знали, когда начнется война. Чем занимался СНБ Армении? Ведь это ее главная задача. Раскрыть все планы врага. Это результат «охоты на ведьм»»,- подчеркнул Кочарян.