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АрмИнфо. Армелла Шакарян назначена послом Армении в Мексике. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
Согласно источнику, данное назначение сегодня подписал президент Армении Армен Саркисян. Принимая за основу предложение премьер-министра Армении Никола Пашинян президент назначил Армеллу Шакарян послом Армении в Мексике.
Ранее Шакарян возглавляла отдел США и Канады в департаменте американских стран МИД Армении.
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|Иностранцы помогут Армении определиться с основными направлениями образовательных реформ
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|Министр юстиции и посол Беларуси в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Спикер Национального Собрания и посол России в Армении обсудили вопрос армянских военнопленных в Азербайджане
|Глава МИД Германии: Сирийские наемники использовались в конфликте между Арменией и Азербайджаном
|Экс-депутат Национального Собрания Левон Саркисян останется под арестом
|Эксперт: Задействование железной дороги носит для Азербайджана политический, а не экономический характер
|Депутат: Не следует увязывать вопрос с возвращением армянских военнопленных из азербайджанского плена, с вопросом о разблокировании транспортных коммуникаций в регионе
|Ара Фиданян: Нет фактов, что азербайджанцы получали армянские паспорта
|Политолог: Москва имеет по Арцаху далеко идущие планы
|Прогноз: Возможное ухудшение отношений между США и Россией аукнется в Армении
|Завод наградил защитников Родины
|Состоялась встреча глав МИД Армении и Ирана
|Армен Гуларян назначен на пост председателя Комитета градостроительства РА
|Мужчина, объявленный в розыск, взял ребенка в заложники
|В Армении появится новый праздник - День налогоплательщика
|Микаел Мелкумян: Если бы зверства, подобные тем, которые осуществлял Азербайджан в Арцахе, произошли бы на территории Европы, какова бы была реакция?
|СНБ: Экс-губернатору Арагацотнской области предъявлено обвинение в хищении
|Около 6 тысяч раненых военнослужащих получат финансовую помощь
|Министр: В Армении будут внедрены более эффективные механизмы социального содействия
|Министр: В целях успешной реализации программы "Путешествуй без COVID-19 " создана электронная площадка
|Премьер-министр РА: Возобновляется авиасообщение с Россией
|За минувшие сутки в Армении выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусом
|МИД Азербайджана вызвал российского дипломата из-за высказываний депутата Милонова
|Началась встреча глав МИД Армении и Ирана
|Глава МИД Азербайджана и госсекретарь МИД Франции обсудили ситуацию в Карабахе
|ANCA приветствует Дэвида Валадао в качестве нового сопредседателя Группы Конгресса по армянским вопросам
|Российские военные готовятся к работе в совместном Российско-Турецком центре по контролю за прекращением огня
|КПП "Верхний Ларс" открыт, но там скопилось свыше 600 грузовиков
|Глава МИД Ирана прибыл в Ереван
|Глава МО Армении отмечает необходимость дальнейшего углубления армяно-российского взаимодействия в сфере ПВО
|Лавров: РФ приветствует стремление Ирана помочь в восстановлении экономики Карабаха
|Минокружающей среды намерен усилить собственные возможности Национального парка Севан, отказавшись от услуг подрядчиков
|Суд обязал Пашиняна извиниться перед Хачатрянами за оскорбление их чести и достоинства
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 27 января
|Ваагн Овакимян: Мы обсуждаем возможность представить законодательную инициативу о самороспуске парламента
|Армянский министр и посол России обсудили вопрос возвращения пленных
|ЕС приглашает молодежь принять участие в уникальной программе Восточного партнерства
|В 2020 году доклад Комитета по защите свободы слова был самым объемным за всю историю
|Эдмон Марукян: Невозможно говорить о мире и доверии, когда в Азербайджане удерживаются армянские военнопленные
|В Армению прибывает госсекретарь МИД Франции
|Бывший замминистра обороны: Среди представителей власти стало очень модным делать заявления для самозащиты
|Кандидат в премьер-министры: Если бы мы полностью потеряли Арцах, России нечего было бы здесь делать
|Вазген Манукян: Разговоры о трениях внутри оппозиции лишены оснований
|АСАЛА будет пересматривать свою линию в рамках "тактической паузы", разрабатывая новую стратегию разумных действий
|Читать больше
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