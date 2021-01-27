Среда, 27 Января 2021 20:05

АрмИнфо. Госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что вопрос возвращения армянских пленных на родину обсуждается с властями Азербайджана. Об этом Лемуан сообщил в беседе с журналистами в Ереване.

Госсекретарь МИД Франции заметил, что при любой возможности, вопрос связанный с пленными поднимается. <Мы обсуждаем все вопросы с обеими сторонами. Мы понимаем, что чувствуют армянские семьи, которые не знают, где сейчас находятся их дети. Но мандат на решение данного вопроса есть у Международного комитета Красного крета. Они сейчас занимаются этим вопросом>,- заметил Лемуан.

Госсекретарь МИД Франции также подчеркнул необходимость выполнения трехстороннего заявляния по Карабаху. <За прошедший период отношения между Францией и Арменией укрепились. Президент Франции и премьер-министр Армении постоянно общались по телефону, последний разговор состоялся 6 января. Я прилетел в Армению как раз по итогам этого разговора. Нам очень важно также содействовать будущим программам в Армении>,- заметил Лемуан.

Последний также заявил, что Франция как страна сопредседатель Минской группы ОБСЕ считает заявления о прекращении огня от 9 ноября очень важным. <Очень важно соблюдать данное перемирие. Мы считаем важным продолжить добрую волю и говорить со всеми сторонами для достижения примирения. У нас в этом вопросе уже есть свой опыт, например, с Германией. В итоге, мы смогли достичь примирения. Думаю, следует искать пути примирения>,- заключил Лемуан.