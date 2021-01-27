Среда, 27 Января 2021 20:03

АрмИнфо. Формат Минской группы ОБСЕ не потерял своей актуальности. Об этом в беседе с журналистами заявил госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан.

Госсекретарь заметил, что обсуждения в формате Минской группы ОБСЕ должны продолжаться, так как вопрос окончательно не решен. По его словам, в заявление от 9 ноября 2020 года вошло много пунктов, но некоторые вопросы не нашли в нем отражения. По мнению Лемуана, Минская группа должна обсуждать именно эти вопросы.

<В декабре сопредседатели посетили Ереван и Баку отметив, что готовы продолжать обсуждения в формате МГ ОБСЕ. На этой неделе состоялась встреча сопредседателей в Польше. Думаю, затем последует визит в регион. Работа Минской группы ОБСЕ остается актуальной>, - заключил Жан-Батист Лемуан.