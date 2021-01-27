Среда, 27 Января 2021 18:01

АрмИнфо. Заседание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по разблокированию всех экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе может пройти в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В межведомственном формате вместе с азербайджанской и армянской сторонами ведем подготовку к проведению ее первого заседания в ближайшее время", - отметили в министерстве.

Как подчеркнули в дипведомстве, беспристрастное и ответственное содействие процессу нагорно-карабахского урегулирования было и остается одним из приоритетных направлений российской внешней политики в Закавказье.

"Актуальная задача - обеспечение перехода государств региона от конфронтации к примирению в целях восстановления добрососедских отношений, налаживания межэтнического и межконфессионального мира и доверия, формирования прочных условий для стабильности и процветания на Южном Кавказе", - заявили в МИД РФ.