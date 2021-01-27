Среда, 27 Января 2021 17:18

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 января принял министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Приветствуя гостя и членов иранской делегации, Никол Пашинян отметил, что в ходе сегодняшней встречи есть необходимость обсудить

широкий круг вопросов - развитие и углубление двусторонних отношений, сотрудничество на различных площадках, нынешнюю ситуацию в регионе. Никол Пашинян подчеркнул, что региональная безопасность и мир находится в центре внимания всех государств региона. "Наши связи строятся на традиционных отношениях добрососедства, и мы всегда рады принимать представителей Ирана в нашей стране", - сказал Никол Пашинян.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана передал главе армянского правительства теплые приветствия президента Ирана Хасана Роухани. Армения, по словам главы МИД, является хорошим соседом Ирана, и Тегеран поддерживает с Ереваном очень теплые отношения. Зариф отметил, что в Иране с большим уважением относятся лично к премьер-министру, который с храбростью пошел на шаг по установлению мира в регионе. "У нас имеются общие региональные озабоченности. С первых дней противостояния мы с вами, и другими странами региона были на постоянной связи, и хотим сохранить эти связи, с перспективами на хорошее сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем формате", - сказал глава МИД Ирана.