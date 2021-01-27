Среда, 27 Января 2021 17:17

АрмИнфо.Международное сообщество должно оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Перед международным сообществом и, несомненно, перед странами, участвовавшими в разрешении конфликта, стоит задача оказания помощи пострадавшим районам, в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, с восстановлением разрушенной инфраструктуры, защитой и восстановлением памятников истории, религии и культуры", - сказал 27 января Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн.

По его словам, Россией были предприняты активные посреднические усилия, чтобы остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха. "Мы стремились следовать договоренностям, достигнутым в минской группе ОБСЕ, в частности между ее сопредседателями - Россией, США и Францией", - отметил российский президент, добавив, что это "хороший пример сотрудничества", передает РИА Новости.