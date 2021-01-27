Среда, 27 Января 2021 16:11

АрмИнфо.Министр юстиции Рустам Бадасян принял новоназначенного посла Беларуси в Армении Александра Конюка. Об этом сообщает пресс-служба Минюста. Согласно источнику, Бадасян поприветствовал посла в Армении и выразил уверенность, что его деятельность будет способствовать развитию и укреплению связей между двумя странами.

Посол поблагодарил за встречу и заверил, что во время пребывания в Армении сделает все возможное для расширения и углубления сотрудничества между министерствами юстиции двух стран.

По профессии юрист, а также бывший генеральный прокурор Беларуси, посол Конюк поинтересовался борьбой с коррупцией в Армении, в частности, работой по созданию Антикоррупционного комитета.

Министр Бадасян представил цели создания комитета и сообщил, что структура будет проводить расследование коррупционных преступлений, а также вести оперативно- розыскные мероприятия.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Достигнута договоренность об укреплении сотрудничества.