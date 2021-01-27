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АрмИнфо.Суд под председательством Татевик Григорян отклонил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения в отношении бывшего депутата парламента от Республиканской партии Армении Левона Саркисяна, известного под прозвищем Алрахаци Левик.
Сторона защиты ранее представила ходатайство об освобождении Саркисяна под залог. Более того, адвокаты также предложили суду самому назначить сумму залога.
Как ранее сообщала СНБ, Саркисян является заказчиком разбойного нападения на дом экс-главы Таможенного комитета Армении Армена Аветисяна, совершенного в октябре 2008 года. По результатам проведенных в 2018 году в особняке и квартире Саркисяна обысков, были обнаружены оружие и боеприпасы.
С 1 октября 2018 года он разыскивался в связи с обвинениями по пунктам 1-2 части 3 статьи 175 УК РА и части 2 статьи 223 УК РА. Саркисян был обнаружен и задержан 21 ноября прошлого года в Зеленограде (Московская область, Россия). Отметим, что предприниматель, владелец мукомольни Левон Саркисян был депутатом армянского парламента в 1999- 2007 гг.
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|Министр: В целях успешной реализации программы "Путешествуй без COVID-19 " создана электронная площадка
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|Началась встреча глав МИД Армении и Ирана
|Глава МИД Азербайджана и госсекретарь МИД Франции обсудили ситуацию в Карабахе
|ANCA приветствует Дэвида Валадао в качестве нового сопредседателя Группы Конгресса по армянским вопросам
|Российские военные готовятся к работе в совместном Российско-Турецком центре по контролю за прекращением огня
|КПП "Верхний Ларс" открыт, но там скопилось свыше 600 грузовиков
|Глава МИД Ирана прибыл в Ереван
|Глава МО Армении отмечает необходимость дальнейшего углубления армяно-российского взаимодействия в сфере ПВО
|Лавров: РФ приветствует стремление Ирана помочь в восстановлении экономики Карабаха
|Минокружающей среды намерен усилить собственные возможности Национального парка Севан, отказавшись от услуг подрядчиков
|Суд обязал Пашиняна извиниться перед Хачатрянами за оскорбление их чести и достоинства
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 27 января
|Ваагн Овакимян: Мы обсуждаем возможность представить законодательную инициативу о самороспуске парламента
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|ЕС приглашает молодежь принять участие в уникальной программе Восточного партнерства
|В 2020 году доклад Комитета по защите свободы слова был самым объемным за всю историю
|Эдмон Марукян: Невозможно говорить о мире и доверии, когда в Азербайджане удерживаются армянские военнопленные
|В Армению прибывает госсекретарь МИД Франции
|Бывший замминистра обороны: Среди представителей власти стало очень модным делать заявления для самозащиты
|Кандидат в премьер-министры: Если бы мы полностью потеряли Арцах, России нечего было бы здесь делать
|Вазген Манукян: Разговоры о трениях внутри оппозиции лишены оснований
|АСАЛА будет пересматривать свою линию в рамках "тактической паузы", разрабатывая новую стратегию разумных действий
|Лавров: Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по ситуации в Карабахе
|Прогноз: Наемники-террористы ввергнут Южный Кавказ в нескончаемую нестабильность
|Андриас Гукасян: Внеочередные выборы в Армении пройдут под геополитическим соусом
|Никол Пашинян: Попытки политизировать судебную систему неприемлемы
|Офис омбудсмена Арцаха: Азербайджан может уничтожить армянское культурное и историческое наследие
|Французский депутат о нападении на армянский культурный центр: И спустя 105 лет после геноцида армян ненависть к ним не угасает
|Президент Карабаха: Даже в нынешних сложных условиях продолжится борьба за международное признание независимости Арцаха
|Рубен Рубинян в ПАСЕ: Следует призвать Азербайджан отпустить армянских пленных, этим людям грозит опасность быть убитыми
|Минобразования Армении назначило именные стипендии участникам Международной Жаутыковской олимпиады
|Консульский отдел посольства России в Армении информирует о возобновлении деятельности
|Омбудсмен: Архивные документы показывают, что вопрос о демаркации границ между Арменией и Азербайджаном всегда был проблематичным
|В Карабахе обнаружены тела еще четырех погибших военнослужащих
|Министр юстиции: Количество смертей в пенитенциарных учреждениях сократилось в четыре раза
|За минувшие сутки в Армении выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусом
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