Среда, 27 Января 2021 15:11

АрмИнфо.Суд под председательством Татевик Григорян отклонил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения в отношении бывшего депутата парламента от Республиканской партии Армении Левона Саркисяна, известного под прозвищем Алрахаци Левик.

Сторона защиты ранее представила ходатайство об освобождении Саркисяна под залог. Более того, адвокаты также предложили суду самому назначить сумму залога.

Как ранее сообщала СНБ, Саркисян является заказчиком разбойного нападения на дом экс-главы Таможенного комитета Армении Армена Аветисяна, совершенного в октябре 2008 года. По результатам проведенных в 2018 году в особняке и квартире Саркисяна обысков, были обнаружены оружие и боеприпасы.

С 1 октября 2018 года он разыскивался в связи с обвинениями по пунктам 1-2 части 3 статьи 175 УК РА и части 2 статьи 223 УК РА. Саркисян был обнаружен и задержан 21 ноября прошлого года в Зеленограде (Московская область, Россия). Отметим, что предприниматель, владелец мукомольни Левон Саркисян был депутатом армянского парламента в 1999- 2007 гг.