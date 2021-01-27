Среда, 27 Января 2021 14:31

АрмИнфо.Никаких фактов, доказывающих сведения о том, что азербайджанцы получали армянские паспорта нет. Об этом в беседе с журналистами 27 января заявил заместитель начальника полиции Ара Фиданян.

Фиданян сообщил, что проверка данных сведений осуществляется. <Естественно, мы отреагировали на подобные сообщения. Даже связались с лицами, которые в СМИ и социальных сетях распространяли подобную информацию. Мы попросили их подтвердить свои слова и представить хотя бы один экземпляр, но этого не произошло>,- подчеркнул замначальника полиции.

Он также заявил, что возбудить уголовное дело возможно только при наличии соответствующих фактов. Однако их сейчас нет, поэтому нет и уголовного дела.

Отметим, что ранее бывший глава СНБ Армении Аргишти Кярамян отвечал на обвинения о том, что он якобы выдавал 1.400 азербайджанцам армянские паспорта. Это, якобы, позволило диверсионным группам ВС Азербайджана свободно осуществлять операции на территории Арцаха в ходе 44-х дневной войны. Ранее бывший сотрудник аналитического центра <Орбели> Андраник Ованнисян сообщал, что приобрел у азербайджанцев дипломатический паспорт премьер-министра Армении. По словам Ованнисяна азербайджанцы заявляли, что могут купить любой документ у экс-главы СНБ Армении Аргишти Кярамяна