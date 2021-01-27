Среда, 27 Января 2021 14:27

АрмИнфо.Россия сегодня никоим образом не заинтересована в определении статуса Арцаха и считает необходимым "заморозку" этого вопроса. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский политолог Аркадий Дубнов, комментируя зафиксированное главой МИД РФ Лавровым "оставление вопроса статуса Арцаха на будущее и в рамках МГ ОБСЕ".

В этом свете, Сергей Лавров, согласно политологу, лишь назвал вещи своими именами, отразив реальные намерения Москвы, поскольку найти сегодня решение вопроса статуса, которое бы удовлетворило не только стороны конфликта, но и в первую очередь Россию, невозможно. По его оценкам, необходимо понимать, что Россия вошла в регион, взвалила на себя огромные расходы отнюдь не из самых добрых побуждений. И, тем более, не без собственных, далеко идущих планов.

По оценкам политолога, Россия имеет относительно Арцаха далеко идущие планы. И имеет собственные виды на территорию, находящуюся сегодня под ее контролем. Вплоть до ее превращения в подмандатную. И если подобны намерения невозможно сформулировать сегодня, то это вполне может стать реальным завтра, даже через пару поколений. В этом свете, Москва, по прогнозам Дубнова, будет делать все возможное в направлении урегулирования ситуации в регионе.

"Мы, россияне уже 20 лет живем при власти, которая говорит одно, а делает совершенно противоположное. В этом свете, я бы не стал всерьез рассматривать заявления того же Лаврова об отсутствии у России каких-либо собственных притязаний на Арцах. А та же Минская группа сегодня является своеобразной крышей, под которой Москва еще очень долго сможет реализовывать давно запланированные действия", - подчеркнул он.

Дубнов, в этом свете, предполагает, что МГ ОБСЕ не будет принимать отличного от желаний Москвы решения в вопросе статуса Арцаха. Минская группа, по его прогнозам, будет всего лишь оставаться правовым оформлением долгого, нескончаемого процесса постановки, к которой периодически будут добавляться новые акты.

"В конце концов, утверждая о невозможности решения сегодня вопроса статуса, Лавров говорит от имени Путина. Так что, ни о какой Минской

группе с ее особыми предпочтениями в данном вопросе даже речи быть не может. И это надо понимать всем, включая Армению и Азербайджан.

Понимать и делать соответствующие выводы", - подытожил Дубнов.