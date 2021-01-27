Среда, 27 Января 2021 13:43

АрмИнфо. Для законопослушных и добропорядочных налогоплательщиков Армении будут созданы благоприятные условия для хозяйственной деятельности. Правительство страны на заседании 27 января одобрило поправки в Налоговом кодексе и в законе "О праздниках и памятных датах ".

По словам председателя Комитета государственных доходов РА Эдварда Ованнисяна, пакетом предусмотрено внедрить систему поощрения добросовестных налогоплательщиков, в основе которой заложена идея добровольного выполнения налоговых обязательств. Это необходимо для того, чтобы налогоплательщик осознал, что налоговая дисциплина - это не только обязательство, но и ответственность. Те субъекты, которые получили сертификаты добропорядочных налогоплательщиков, получат определенные льготы по НДС. Условия льгот будут устанавливаться решениями правительства. На первом этапе льготами смогут воспользоваться субъекты внешнеэкономической деятельности.

Глава КГД отметил, что в 2020 году было подано 220 заявлений о признании добропорядочных налогоплательщиков, из которых удовлетворено 140 обращений.

Эдвард Ованнисян сообщил также, что ежегодно в Армении день 19 апреля будет отмечаться как День налогоплательщика. Именно в этот день - 19 апреля 1992 года была принята первая редакция закона "О налогах". Тем самым, правительство страны намерено воздать должное всем субъектам хозяйствования, которые выплатами своих налогов, способствовали и способствуют развитию государства.

В этой связи, министр финансов РА Атом Джанджугазян поспешил напомнить, что новый праздник не предусматривает его признания нерабочим днем.

Премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что в дни войны было отмечено изменение в поведении налогоплательщиков, проявляя высокий уровень дисциплины.