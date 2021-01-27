Среда, 27 Января 2021 13:34

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении выдвинула экс-губернатору Арагацотнской области. Об этом сообщает пресс-служба СНБ.

Согласно источнику, бывший губернатор Саркис Саакян обвиняется в хищении. По данным следствия, Саакян в 2009 году, когда был назначен на пост губернатора, уже был информирован о том, что в ближайшее время правительство намерено начать строительство автотрассы по проекту Север-Юг.

Бывший губернатор вступил в сговор с бывшим главой общины Какавадзор С.М и вместе со своим братом, экс-депутатом от Республиканской партии Армении Н.С, приобрел за 35.200 драмов сельскохозяйственные земли в размере 7.800 кв метров. Именно через эти земли в последствии должна была проходить трасса Север-Юг. Затем, осуществили на этой земле незаконные постройки, после чего официально их узаконили. Статус земли был изменен на <статус общей застройки>.

После чего, увеличив тем самым стоимость приобретенной за копейки земли, они продали ее застройщикам трассы за 139.923.733 драмов. Экс-губернатору и его брату предъявлено обвинение, в суд представлено ходатайство об их аресте