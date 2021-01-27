Среда, 27 Января 2021 10:46

АрмИнфо.Началась тет-а-тет беседа министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна и министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом говорится в сообщении МИД РА, размещенном в Facebook.

Глава МИД Ирана в рамках регионального визита прибыл в Ереван накануне вечером. В аэропорту "Звартноц" встретил заместитель министра иностранных дел Армении Гагик Галачян. До приезда в столицу Армении Зариф посетил Баку и Москву.