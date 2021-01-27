Среда, 27 Января 2021 10:40

АрмИнфо. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь при МИД Франции Жан- Батист Лемуан обсудили на переговорах в Баку выполнение трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, а также вопросы, связанные с выполнением пунктов трехсторонних заявлений лидеров и глав МИД России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 и 10 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Байрамов проинформировал французскую делегацию о позиции Баку по установлению мира в регионе и новых возможностях для сотрудничества. "В ходе встречи также обсуждались вопросы из двусторонней повестки", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Напомним, что сегодня, 27 января Жан-Батист Лемуан в Ереване проведет переговоры с премьер-министром РА Николом Пашиняном и министром иностранных дел Ара Айвазяном.