Среда, 27 Января 2021 10:20

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) приветствует конгрессмена Дэвида Валадао - давнего защитника Арцаха и Армении на Капитолийском холме - в качестве нового сопредседателя Группы Конгресса по армянским вопросам.

"ANCA приветствует лидерство конгрессмена Валадао в Группе Конгресса по армянским вопросам, - отметил председатель ANCA Раффи Ампарян. "Тот факт, что конгрессмен Валадао был включен в состав влиятельного комитета Палаты представителей по ассигнованиям в начале этого месяца, который контролирует все федеральные расходы, сделает его еще более важным союзником в пакете гуманитарной помощи США, который мы стремимся обеспечить героическому народу Арцаха", - добавил председатель ANCA.

В заявлении, опубликованном ранее сегодня, член Палаты представителей Валадао отметил важность укрепления отношений между США, Арменией и Арцахом. "Армения - это страна, которую многие из моих избирателей знают и любят>, - сказал конгрессмен Валадао. "Во время своего пребывания в Конгрессе я представил несколько резолюций, признающих депортацию и уничтожение Османской империей более двух миллионов армян, и после многих лет армяно-американской пропаганды Палата представителей и Сенат, наконец, приняли это важное решение. Однако моя борьба должна продолжаться. Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, недавно подверглись нападениям со стороны азербайджанских войск в нарушение соглашения о прекращении огня. Подобная агрессия недопустима и должна немедленно прекратиться. Я полон решимости работать с моими коллегами в Конгрессе над этим и другими вопросами, важными для армяно- американской общины, в качестве сопредседателя Группы Конгресса по армянским вопросам. Мы должны продолжать защищать интересы армянского народа и побуждать новую администрацию поддерживать и укреплять отношения между США, Арменией и Арцахом",- отметил конгрессмен.

Сопредседатель-учредитель Группы Фрэнк Паллоне приветствовал Валадао в руководстве фракции. В заявлении, опубликованном сегодня, конгрессмен Паллоне отметил: <Группа Конгресса по армянским вопросам всегда действовала по двухпартийному принципу, и я знаю, что наши нынешние сопредседатели продолжают эту традицию. Я уверен, что мы будем работать вместе, чтобы обеспечить укрепление отношений Соединенных Штатов с Арменией и поддержку ее молодого, демократически избранного правительства, которое было потрясено прошлогодней разрушительной агрессией азербайджанских и турецких сил в регионе. Я с нетерпением жду совместной работы с моими коллегами на Кокусе, чтобы гарантировать, что новые госсекретарь и министр обороны будут сосредоточены на переоценке наших стратегических отношений в Кавказском регионе, отстаивании принципа прав человека и привлечении к ответственности плохих игроков, таких как президент Турции Эрдоган".

Конгрессмен Валадао, который вернулся в Конгресс в этом году после ожесточенной борьбы на выборах, имеет долгую историю отстаивания вопросов, вызывающих особую озабоченность у армян. В 2017 году он поехал в Арцах, несмотря на возражения Госдепартамента, и возглавил принятие поправки, согласно которой гуманитарная помощь используется для разминирования Арцаха.

Напомним, что в 1995 году в Конгрессе США была создана двухпартийная группа конгрессменов по армянским вопросам - Армянский кокус (Armenian Caucus). Её основали демократ Фрэнк Паллоне и республиканец Эдвард Портер.