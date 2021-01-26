Вторник, 26 Января 2021 17:32

АрмИнфо. 25 января суд общей юрисдикции Еревана огласил приговор по гражданскому делу Хачатрянов в отношении администрации премьер- министра Республики Армения, премьер-министра Никола Пашиняна и Мане Геворгян (пресс- секретарь премьер-министра), которое было возбуждено по требованию Гагика, Гургена и Артема Хачатрянов после того, как 28 апреля 2020 года пресс-секретарь Мане Геворгян опубликовала на своей странице в социальной сети facebook.com оскорбительный и дискредитирующий пост.

Хачатряны по иску потребовали извинения за оскорбительное выражение в их адрес, а также опровержения порочащих сведений. Суд счел обоснованным и подтвердил, что заявления премьер- министра РА через его пресс-секретаря были признаны оскорбительными, клеветническими, и удовлетворил требование истцов по этой части, сообщила команда адвокатов семьи Хачатрян. В частности, суд постановил обязать ответчика премьер-министра РА Никола Воваевича Пашиняна опровергнуть публичный пост, опубликованный пресс-секретарем премьер-министра РА 28.04.2020 на официальной странице Мане Гагиковны Геворгян в социальной сети Facebook (цитата): <В течение пяти дней после вступления приговора в законную силу на странице Мане Гагиковны

Геворгян в социальной сети <Фейсбук> сделать публикацию следующего содержания: <Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян приносит свои извинения Гагику, Гургену и Артему Хачатрянам за выражение, оскорбляющее их честь и достоинство, в сообщении, размещенном на странице Мане Геворгян в facebook.com 28 апреля 2020 года, утверждение, сделанное в <Об управлении Гагиком Хачатряном и его сыновьями коррумпированной мафиозной системой, а также о нажитом незаконном состоянии>. Гагик Хачатрян и его сыновья приняли факт, что они или другие члены семьи причинили ущерб государству, факт разграбления или выразили готовность вернуть что-либо государству в качестве награбленного>, не соответствует действительности.

В случае невозможности разместить тексты извинений или опровержения в аккаунте facebook.com социальной сети пресс-секретаря премьер-министра РА Никола Воваевича Пашиняна Мане Геворгян обязать принести извинения в течение пяти рабочих дней после вступления решения в силу или опубликовать текст с таким же содержанием извинений через потребительскую газету, которая публикуется на всей территории Республики Армения в количестве как минимум 5 000 (пять тысяч) экземпляров".

Истцы не подавали иск о возмещении материального ущерба, однако было подано исковое заявление о компенсации судебных издержек премьер-министром РА Николом Воваевичем Пашиняном, которое было частично удовлетворено в пользу Гагика Гургеновича Хачатряна, Гургена Гагиковича Хачатряна и Артема Гагиковича Хачатряна в размере 8,000 (восемь тысяч) драмов РА в качестве предоплаты государственной пошлины, а также 500,000 (пятьсот тысяч) драмов РА в качестве конфискации разумного вознаграждения адвоката. Решение вступает в силу через месяц после его опубликования, в этот же срок его можно обжаловать в Апелляционном гражданском суде РА.