Вторник, 26 Января 2021 16:33

АрмИнфо. В 2020 году доклад Комитета по защите свободы слова был самым объемным за всю историю. Об этом в ходе пресс-конференции 26 января сообщил председатель Комитета Ашот Меликян.

В этой связи он подчеркнул, что 2020 год был полон вызовов и испытаний, что преимущественно было связано с ограничением деятельности СМИ в связи с режимом чрезвычайного положения, объявленного из-за пандемии коронавируса, и многочисленных сложностей и препятствий для СМИ во время войны в Арцахе.

<Наибольшее беспокойство вызвало то, что решение о запрете публикаций СМИ принималось со стороны полиции. Но полиция это не тот орган, который должен решать подобные вопросы>, - сказал он. В этом ключе Меликян отметил, что по итогам 2020 года были оштрафованы 13 СМИ на 700 тыс. драмов, кроме того был зарегистрирован случай наложения штрафа на СМИ в размере 1.5 млн. драмов, из-за отказа удалять публикацию.

В частности, глава Комитета сообщил, что в режиме чрезвычайного положения, объявленного в условиях Covid-19, СМИ было отправлено 32 требования об удалении публикаций.

В общей сложности, по итогам 2020 года было зарегистрировано 273 случая нарушения прав СМИ и журналистов, из коих 6 касаются физнасилия, (4 - во время оппозиционных акций протеста, 2 -во время военных действий со стороны противоборствующей стороны), 177 случаев различного давления на журналистов и СМИ (против 134 в прошлом году) и случаи нарушения прав для получения и распространения информации насчитывается порядка 90 (против 108 в 2019 году).

Вместе с тем, Меликян сообщил, что в 2020 году против журналистов было представлено 72 судебных иска (против 96 годом ранее). <Все это обусловлено по большому счету поляризацией, которая имела место быть в СМИ>, - подчеркнул он.