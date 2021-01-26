Arminfo.info




﻿
 Вторник, 26 Января 2021 16:33
Алина Оганесян

В 2020 году доклад Комитета по защите свободы слова был самым объемным за всю историю

В 2020 году доклад Комитета по защите свободы слова был самым объемным за всю историю

АрмИнфо. В 2020 году доклад Комитета по защите свободы слова был самым объемным за всю историю. Об этом в ходе пресс-конференции 26 января сообщил председатель Комитета Ашот Меликян.

В этой связи он подчеркнул, что 2020 год был полон вызовов и испытаний, что преимущественно было связано с ограничением деятельности СМИ в связи с режимом чрезвычайного положения, объявленного из-за пандемии коронавируса, и многочисленных сложностей и препятствий  для СМИ во время войны в Арцахе.

<Наибольшее беспокойство вызвало то, что решение о запрете публикаций СМИ принималось со стороны полиции. Но полиция это не тот орган, который должен решать подобные вопросы>, - сказал он. В этом ключе Меликян отметил, что по итогам 2020 года были оштрафованы 13 СМИ на 700 тыс. драмов, кроме того был зарегистрирован случай наложения штрафа на СМИ в размере 1.5 млн. драмов, из-за  отказа удалять публикацию.

В частности, глава Комитета сообщил, что в режиме чрезвычайного положения, объявленного в условиях Covid-19, СМИ было отправлено 32 требования об удалении публикаций.

В общей сложности, по итогам 2020 года было зарегистрировано 273 случая  нарушения прав СМИ и журналистов, из коих 6 касаются физнасилия, (4 - во время оппозиционных акций протеста, 2 -во время военных действий со стороны противоборствующей стороны), 177 случаев различного давления на журналистов и СМИ (против 134 в прошлом году) и случаи нарушения прав для получения и распространения информации насчитывается порядка 90 (против 108 в 2019 году).

Вместе с тем, Меликян сообщил, что в 2020 году против журналистов было представлено 72 судебных иска (против 96 годом ранее). <Все это обусловлено по большому счету поляризацией, которая имела место быть в СМИ>, - подчеркнул он.


Лента новостей
Глава МО Армении отмечает необходимость дальнейшего углубления армяно-российского взаимодействия в сфере ПВОГлава МО Армении отмечает необходимость дальнейшего углубления армяно-российского взаимодействия в сфере ПВО
Лавров: РФ приветствует стремление Ирана помочь в восстановлении экономики КарабахаЛавров: РФ приветствует стремление Ирана помочь в восстановлении экономики Карабаха
Минокружающей среды намерен усилить собственные возможности Национального парка Севан, отказавшись от услуг подрядчиковМинокружающей среды намерен усилить собственные возможности Национального парка Севан, отказавшись от услуг подрядчиков
Суд обязал Пашиняна извиниться перед Хачатрянами за оскорбление их чести и достоинстваСуд обязал Пашиняна извиниться перед Хачатрянами за оскорбление их чести и достоинства
Электросети Армении предупреждают об отключениях  27 январяЭлектросети Армении предупреждают об отключениях  27 января
Ваагн Овакимян: Мы обсуждаем возможность представить законодательную инициативу о самороспуске парламентаВаагн Овакимян: Мы обсуждаем возможность представить законодательную инициативу о самороспуске парламента
Армянский министр и посол России обсудили вопрос  возвращения пленныхАрмянский министр и посол России обсудили вопрос  возвращения пленных
ЕС приглашает молодежь принять участие в уникальной программе Восточного партнерстваЕС приглашает молодежь принять участие в уникальной программе Восточного партнерства
В 2020 году доклад Комитета по защите свободы слова был самым объемным за всю историюВ 2020 году доклад Комитета по защите свободы слова был самым объемным за всю историю
Эдмон Марукян: Невозможно говорить о мире и доверии, когда в Азербайджане удерживаются армянские военнопленныеЭдмон Марукян: Невозможно говорить о мире и доверии, когда в Азербайджане удерживаются армянские военнопленные
В Армению прибывает госсекретарь МИД  ФранцииВ Армению прибывает госсекретарь МИД  Франции
Бывший замминистра обороны: Среди представителей власти стало очень модным делать заявления для самозащитыБывший замминистра обороны: Среди представителей власти стало очень модным делать заявления для самозащиты
Кандидат в премьер-министры: Если бы мы полностью потеряли Арцах, России нечего было бы здесь делатьКандидат в премьер-министры: Если бы мы полностью потеряли Арцах, России нечего было бы здесь делать
Вазген Манукян: Разговоры о трениях внутри оппозиции лишены основанийВазген Манукян: Разговоры о трениях внутри оппозиции лишены оснований
АСАЛА будет пересматривать свою линию в рамках АСАЛА будет пересматривать свою линию в рамках "тактической паузы", разрабатывая новую стратегию разумных действий
Лавров: Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по ситуации в КарабахеЛавров: Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по ситуации в Карабахе
Прогноз: Наемники-террористы ввергнут Южный Кавказ в нескончаемую нестабильностьПрогноз: Наемники-террористы ввергнут Южный Кавказ в нескончаемую нестабильность
Андриас Гукасян: Внеочередные выборы в Армении пройдут под геополитическим соусомАндриас Гукасян: Внеочередные выборы в Армении пройдут под геополитическим соусом
Никол Пашинян: Попытки политизировать судебную систему неприемлемыНикол Пашинян: Попытки политизировать судебную систему неприемлемы
Офис омбудсмена Арцаха: Азербайджан может уничтожить армянское культурное и историческое наследиеОфис омбудсмена Арцаха: Азербайджан может уничтожить армянское культурное и историческое наследие
Французский депутат о нападении на армянский культурный центр: И спустя 105 лет после геноцида армян ненависть к ним не угасаетФранцузский депутат о нападении на армянский культурный центр: И спустя 105 лет после геноцида армян ненависть к ним не угасает
Президент Карабаха: Даже в нынешних сложных условиях продолжится борьба за международное признание независимости АрцахаПрезидент Карабаха: Даже в нынешних сложных условиях продолжится борьба за международное признание независимости Арцаха
Рубен Рубинян в ПАСЕ: Следует призвать Азербайджан отпустить армянских пленных, этим людям грозит опасность быть убитымиРубен Рубинян в ПАСЕ: Следует призвать Азербайджан отпустить армянских пленных, этим людям грозит опасность быть убитыми
Минобразования Армении назначило именные стипендии участникам Международной Жаутыковской олимпиадыМинобразования Армении назначило именные стипендии участникам Международной Жаутыковской олимпиады
Консульский отдел посольства России в Армении информирует о возобновлении деятельностиКонсульский отдел посольства России в Армении информирует о возобновлении деятельности
Омбудсмен: Архивные документы показывают, что вопрос о демаркации границ между Арменией и Азербайджаном всегда был проблематичнымОмбудсмен: Архивные документы показывают, что вопрос о демаркации границ между Арменией и Азербайджаном всегда был проблематичным
В Карабахе  обнаружены тела еще четырех погибших  военнослужащихВ Карабахе  обнаружены тела еще четырех погибших  военнослужащих
Министр юстиции: Количество смертей в пенитенциарных учреждениях сократилось в четыре разаМинистр юстиции: Количество смертей в пенитенциарных учреждениях сократилось в четыре раза
За минувшие сутки в Армении выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусомЗа минувшие сутки в Армении выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусом
Карабахский вопрос будет в повестке переговоров Боррель-Лавров в МосквеКарабахский вопрос будет в повестке переговоров Боррель-Лавров в Москве
МЧС Армении представил прогноз погоды на ближайшие 5 днейМЧС Армении представил прогноз погоды на ближайшие 5 дней
МЧС Армении сообщает о закрытых дорогахМЧС Армении сообщает о закрытых дорогах
Посольство Армении во Франции выразило озабоченность в связи с нападением на культурный центр <Святого Саака и Святого Месропа> в МарселеПосольство Армении во Франции выразило озабоченность в связи с нападением на культурный центр <Святого Саака и Святого Месропа> в Марселе
СМИ: В Москве состоится первая встреча вице-премьеров Армении, Азербайджана и РоссииСМИ: В Москве состоится первая встреча вице-премьеров Армении, Азербайджана и России
Генсек ПАСЕ: Совет Европы ведет переговоры с Арменией и Азербайджаном об оказании постконфликтной помощи в целях обеспечения соблюдения прав человекаГенсек ПАСЕ: Совет Европы ведет переговоры с Арменией и Азербайджаном об оказании постконфликтной помощи в целях обеспечения соблюдения прав человека
Глава МИД РА выступил с видеообращением по случаю 20-летия членства Армении в Совете ЕвропыГлава МИД РА выступил с видеообращением по случаю 20-летия членства Армении в Совете Европы
АрмИнфо считает провокацией ссылки азербайджанкого агентства Туран на несуществующую информациюАрмИнфо считает провокацией ссылки азербайджанкого агентства Туран на несуществующую информацию
Глава МИД Армении переговорил с руководителем ЮНЕСКОГлава МИД Армении переговорил с руководителем ЮНЕСКО
Первый президент Армении встретился с послом РоссииПервый президент Армении встретился с послом России
В Армению прибыла делегация ВС РФВ Армению прибыла делегация ВС РФ
В Минздраве ждут помощи от ФранцииВ Минздраве ждут помощи от Франции
Сейран Оганян: Следовало отложить в сторону все противоречия, и не игнорировать опыт людей, которые 30 лет вели переговоры по арцахскому вопросуСейран Оганян: Следовало отложить в сторону все противоречия, и не игнорировать опыт людей, которые 30 лет вели переговоры по арцахскому вопросу
Политик: Арцахскими беженцами заняты российские миротворцы, тогда как власть пытается спасти лицоПолитик: Арцахскими беженцами заняты российские миротворцы, тогда как власть пытается спасти лицо
МИД Армении: По факту нападения на армянские фуры МВД Грузии возбудило уголовное делоМИД Армении: По факту нападения на армянские фуры МВД Грузии возбудило уголовное дело
Экс-губернатор Сюника вызван на допрос, адвокаты уверяют: против их подзащитного осуществляется политическое преследованиеЭкс-губернатор Сюника вызван на допрос, адвокаты уверяют: против их подзащитного осуществляется политическое преследование
Банк ВТБ (Армения) предлагает воспользоваться выгодными условиями оформления кредита под залог золотых изделийБанк ВТБ (Армения) предлагает воспользоваться выгодными условиями оформления кредита под залог золотых изделий
Зариф: Приветствуем инициативу шестистороннего регионального сотрудничества Зариф: Приветствуем инициативу шестистороннего регионального сотрудничества
Эдмон Марукян: Мы начали сессию ПАСЕ с международного давления на Баку по вопросу освобождения армянских военнопленныхЭдмон Марукян: Мы начали сессию ПАСЕ с международного давления на Баку по вопросу освобождения армянских военнопленных
Арман Абовян: Ни один из вопросов общественности и оппозиции не находит ответаАрман Абовян: Ни один из вопросов общественности и оппозиции не находит ответа
Арпи Давоян продолжает настаивать, что основные проблемы в Армении исходят от оппозицииАрпи Давоян продолжает настаивать, что основные проблемы в Армении исходят от оппозиции
В МИД России представили повестку визита Зарифа в Москву - в центре внимания ситуация в КарабахеВ МИД России представили повестку визита Зарифа в Москву - в центре внимания ситуация в Карабахе
Хендрик Дамс переизбран главой ПАСЕХендрик Дамс переизбран главой ПАСЕ
В Армении создается новая гражданская инициатива <Правда для будущих поколений>В Армении создается новая гражданская инициатива <Правда для будущих поколений>
ГСЧС и Полиция Карабаха будут объединены в единую структуру - МВД республикиГСЧС и Полиция Карабаха будут объединены в единую структуру - МВД республики
Чиновник: Требование о наличии в классах школ Армении не более 20 учеников может быть отмененоЧиновник: Требование о наличии в классах школ Армении не более 20 учеников может быть отменено
Армен Ашотян: В течение двух с половиной лет Пашинян сознательно разрушал переговорный процессАрмен Ашотян: В течение двух с половиной лет Пашинян сознательно разрушал переговорный процесс
Эксперт: Восстановление переговоров в минском формате - важнейшая задача ЕреванаЭксперт: Восстановление переговоров в минском формате - важнейшая задача Еревана
Замминистра: В Армении будет внедрен новый порядок ведения информационной системы в сфере образованияЗамминистра: В Армении будет внедрен новый порядок ведения информационной системы в сфере образования
Аналитик: Списывать со счетов Минскую группу Москва не собираетсяАналитик: Списывать со счетов Минскую группу Москва не собирается
Замминистра: В условиях COVID-19 одной из главных проблем системы образования является вопрос о ее финансированииЗамминистра: В условиях COVID-19 одной из главных проблем системы образования является вопрос о ее финансировании
Читать больше



Эксперты
Политолог: Очистка Политолог: Очистка "Авгиевых конюшен" в Армении по-прежнему требует люстрации
Ваан Вардапетян: В Армении произошла естественная люстрацияВаан Вардапетян: В Армении произошла естественная люстрация
Аналитик: Сохранение минского формата - рычаг давления России на Турцию и АзербайджанАналитик: Сохранение минского формата - рычаг давления России на Турцию и Азербайджан
Социолог: Стремящиеся к взятию Дома правительства борцы, далеки от реалийСоциолог: Стремящиеся к взятию Дома правительства борцы, далеки от реалий
Ованес Игитян: Мир обсуждает наши проблемы больше нас самихОванес Игитян: Мир обсуждает наши проблемы больше нас самих
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности