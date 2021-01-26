Вторник, 26 Января 2021 15:52

АрмИнфо. Никол Пашинян лжет, он не останавливал войну, Россия навязала ему мир, потому что, если бы мы полностью потеряли Арцах, России нечего было бы здесь делать. Об этом на встрече с жителями Араратской области заявил кандидат в премьер­министры от оппозиции Вазген Манукян.

Манукян заметил, что если бы Армения потеряла Арцах, Россия не смогла разместить здесь свой миротворческий контингент и потеряла бы Южный Кавказ.

<Самой тесной связью с Россией, была проблема Арцаха. Нет Арцаха, то в регионе нет и России. Таким образом, Кавказ полностью подпал бы под контроль Турции. Сейчас продолжаются секретные переговоры с Азербайджаном и Турцией. После войны ситуация продолжает ухудшаться. В трехстороннем заявлении было написано, что армии должны оставаться на местах, но наша армия вернулась в Сюник из Кубатлу и Зангелана. Сюник оказался в опасности>, - подчеркнул кандидат в премьеры.

Вазген Манукян также рассказал о предполагаемой разблокировке инфраструктуры в регионе. <Власти говорят, что мы откроем дороги и мы сможем пользоваться ими. Они лгут, только Турция и Азербайджан будут пользоваться этими дорогами. Вчера в Грузии азербайджанцы напали на армянские грузовики. Если мы не сможем нормально перевозить груз по территории Грузии из-за нападения азербайджанцев, то каким образом и какой груз мы будем перевозить через Азербайджан? Или каким образом мы будем гарантировать безопасность людей, которые решат воспользоваться этими путями. Вся цель - открыть дорогу в Нахиджеван >, - подчеркнул он.

Манукян также коснулся войны в Арцахе. <За две недели до окончания войны я написал статью, после которой на меня посыпалась общественная критика. Я предлагал военным взять власть в стране.

В других странах в таких случаях, когда военные видят, что они терпят поражение, военные временно берут власть в свои руки, на 1-2-3 года. Доделывают все, снова сдают власть гражданским властям. Например, в Турции такое случалось несколько раз. В Армении этого не произошло. Я думаю, что люди, которые могли принять такое решение, уже ушли из армии. У тех кто остались вероятно смелость и гражданские чувства были, наверное, не такими уж сильными.

Во время войны я позвонил генералам Арцаха и сказал им, что надо взять власть в свои руки, не позволять Араику Арутюняну выполнять приказы Пашиняна. К сожалению, этого не произошло. Это недостаток нашей армии. Оказалось, что такого человека в нашей армии нет, но может быть >, - заявил Вазген Манукян.