Вторник, 26 Января 2021 15:09

АрмИнфо.Армянская секретная армия освобождения Армении (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia - (ASALA) будет пересматривать свое линию поведения в рамках <тактической паузы>, разрабатывая новую стратегию разумных действий, основанных на нынешних геополитических реалиях, которые должны соответствовать миссии защиты Армении.

Об этом говорится в заявлении организации, поступившем накануне в АрмИнфо, со ссылкой на текст, опубликованный на интернет-ресурсе ardarutyun.am еще 20 января.

Как говорится в заявлении организации, <поражение армянского стороны в последней войне, развязанной турецко-азербайджанским враждебным альянсом против республик Армении и Арцаха, было последним звеном и логическим завершением цепочки неудач, начавшихся с восстановления независимости страны>.

В нем, в частности, так же говорится: <Поражения Армении и продолжается по сей день. Можно однозначно сказать, что мы проиграли войну заранее. Мы проиграли, потому что в течение тридцати лет мы разрушали образование, попирали науку, искажали культуру, искажали ценности, грабили национальное богатство и, самое главное, презирали и унижали армянского человека, самую важную ячейку для построения достойного, сильного государства. Брошенные на произвол судьбы люди не превратятся в нацию, в лучшем случае они статут беспозвоночной толпой, которой легко манипулировать>.

Так же в заявлении отмечается, что в стране игнорировались принципы <не унижать человека>, <не пренебрегать ценностями>, <никто не выше закона> и <не упустить момент и возможность>, которые важны для государственного строительства. <Нынешняя ситуация, несомненно, доказывает, что режим, взявший на себя руководство Республикой Армения на этом историческом этапе, наряду с его огромной ответственностью за исход войны, должен получить политико-правовую оценку. Фактические нашу землю мы отдали в распоряжение другой державы>, - отмечается в заявлении.

Эта реальность, как считают в АСАЛА, дискредитирует репутацию Республики Армения на международном и региональном уровне, унижает государственность, несмотря на то, что эту иностранную державу, часто называют стратегическим союзником. Пдобная позиция считают в АСАЛА, обосновывается тем, что Республика Армения фактически отказалась от своих обязательств и обязательств гарантировать безопасность Республики Арцах и ее народа, и демонстрирует преступное бездействие в обеспечении неприкосновенности и надежной защиты международно признанных границ Армении. <В этом случае Республика Армения добровольно или принудительно отказывается или прекращает свою миссию и обязательство быть защитником всеармянских желаний, целей и интересов>, говорится в заявлении.

Как говорится в заявлении, <АСАЛА согласилась с восстановлением независимости Армении, отдавая приоритет государственному строительству, обеспечению национальной и государственной безопасности, а также беспрепятственному и безопасному осуществлению процесса укрепления государства, понимая огромную роль Армении. Поэтому она взяла <тактическую паузу> своей деятельности в национально-освободительной вооруженной борьбе. В АСАЛА надеялись, что сильная Армения с ее сильной государственностью станет главным и незаменимым оплотом и гарантией защиты общеармянских интересов. <Соответственно, в настоящее время, с уменьшением суверенитета Республики Армения АСАЛА должна пересмотреть свое поведение в рамках <тактической паузы>, разработав новую стратегию разумных действий, основанных на нынешних геополитических реалиях, которые должны соответствовать миссии защиты Армении>, - говорится в заявлении.

Отметим, что Армянская секретная армия освобождения Армении в открытых источниках считается армянской военизированной организацией, существовавшая с 1975 года и как считалось ранее, до начала 1990-х. В некоторых источниках она называется террористической, в других - партизанской или просто вооружённой организацией. АСАЛА была основана в 1975 г. в Ливане выходцами из армянских семей, переживших Геноцид армян в Османской Турции. По мнению ученых, исследовавших научную <квинтэссенцию АСАЛА>, в своей деятельности члены группы придерживались стратегии индивидуального террора, направленного против официальных представителей Турции и стран-союзниц, поддерживающих политический курс Турции. Группа также осуществляла теракты на территории стран, которые держали членов АСАЛА в заключении.

Своей целью участники называли ликвидацию <турецкого колониализма>, американского империализма, сионизма и объединение потерянных армянским народом своих исторических территорий, вследствие Геноцида 1915 года, унесшего жизни 1.5 млн армян