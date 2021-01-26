Вторник, 26 Января 2021 14:49

АрмИнфо. Присутствие наемников-террористов на Южном Кавказе ввергнет весь регион в нескончаемую нестабильность, поставив все его страны перед лицом террористической угрозы без исключения. Подобное мнение выразил АрмИнфо старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

"Пока что мы слышим лишь разговоры о намерениях Турции закрепить присутствие террористов в Азербайджане и на захваченных Баку в ходе последней арцахской войны территориях. В целом, я оцениваю подобную перспективу как весьма реальную, но чреватую весьма неприятными сюрпризами для самого Азербайджана и угрозами для всех соседних стран", - считает он.

Перспективы угроз и неприятных сюрпризов Надеин-Раевский объясняет достаточно сложной управляемостью подобных сил. По его оценкам, в случае отсутствия постановки перед ними соответствующих задач, соответственно, финансирования, террористы вполне способны развернуть деятельность в самом Азербайджане. Хотя в Баку и Анкаре считают, что способны их контролировать.

По оценкам эксперта, все это в любом случае осознается, как в Баку и Анкаре, так и Тегеране и Москве. Что особенно наглядно выражается в борьбе иранцев и россиян с терроризмом на территории Сирии. При этом, террористы из "серой" зоны в Азербайджане, на его взгляд, могут быть задействованы против Ирана.

"Я могу их представить и на территории, формируемой в Азербайджане турецкой базы. Но заселение террористов с семьями недалеко от территорий контролируемых российскими миротворцами представить себе мне довольно сложно. Угроза подобного сценария настолько велика, что я не верю, что он может реализовываться, а Москва при этом будет молчать", - заметил он.

"В конце концов, присутствие террористов поставит крест на планах разблокирования коммуникаций в регионе. И Россия этого не допустит, в том числе в силу перспективы продвижения террористической угрозы дальше на север. Урегулирование террористической угрозы является значительной частью российской повестки в отношениях с Турцией. Таким образом, Москва работает в данном направлении на самых различных векторах. Угроза приблизилась к границам Армении. В этом свете, Еревану совместно с Россией необходимо незамедлительно предпринять соответствующие дипломатические и иные шаги с целью обеспечить собственную безопасность", - подытожил Надеин-Раевский.