Вторник, 26 Января 2021 14:47

АрмИнфо. Предстоящие внеочередные выборы в Армении пройдут под геополитическим соусом. Иными словами, в очередной раз внутриполитическое поле будет разделено. Только теперь уже на два основных геополитических полюса. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Конструктивной партии Армении, политолог Андриас Гукасян.

На выборах, как он считает, развернется конкуренция между сторонниками сохранения стратегических, союзнических отношений с Россией, силами поддерживающими сохранение существующей системы безопасности Армении, силами, готовыми смириться с текущими политическими реалиями и противостоящими им партиями - сторонниками политики в интересах Армении.

Последние, по оценкам Гукасяна, стремятся найти для Армении альтернативных России партнеров, то есть государства, при помощи которых станет возможным процесс восстановления, в том числе, и военного потенциала Армении. Таким образом, как считает глава <конструктивистов>, данные партии будут стремиться полностью поменять геополитический вектор Армении.

Среди сторонников сохранения пророссийского курса политик выделил силы входящие в правящий блок "Мой шаг". А также их внутриполитических оппонентов в лице некоторых из сегодняшнего оппозиционного <списка 17-ти>: Республиканская партия Армении, "Процветающая Армения", АРФ "Дашнакцутюн" и т.д.

Второй полюс сторонников альтернативного внешнеполитического курса Армении, согласно Гукасяну, сейчас формируется из партий "Наследие", "Национальное самоопределение", Конструктивной партии и некоторых других сил.

По его словам, сейчас Конструктивная партия находится в процессе консультаций и активной работы над концепцией изменения геополитического вектора страны. Последняя, как выразился Гукасян, будет представлена вниманию электората <как противовес застарелому утверждению, что безопасность Армении способна обеспечить только Россия>.