Вторник, 26 Января 2021 14:42

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел консультации в Минюсте. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Премьер, в частности, отметил: <В последнее время мы прилагали усилия для реформирования судебной системы. Результаты этих реформ видны не сразу, но я уверен, что последовательными шагами мы сможем достичь поставленной перед нами задачи - создание независимой и справедливой судебной системы.

В последнее время мы стали свидетелями попыток политизировать судебную систему, что, конечно, недопустимо и подрывает саму идею судебной власти и правосудия. В связи с этим мы должны разработать механизмы, которые не только искоренят подобные явления, но и не допустят их в будущем>.