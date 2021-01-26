Вторник, 26 Января 2021 13:10

АрмИнфо. 26 января президент Карабаха Араик Арутюнян посетил вновь созданное Министерство внутренних дел и представил его личному составу министра Карена Саркисяна.

Как передает пресс-служба главы Арцаха, президент поблагодарил сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Полиции Карабаха, вошедших в состав Министерства внутренних дел, за отличную службу в тяжелый период войны, подчеркнув, что и в мирное время эти органы выполняют важные функции.

По словам президента, служебные и социальные вопросы сотрудников ведомства всегда будут в центре внимания правительства, чтобы создать благоприятные условия для надлежащего выполнения ими своих обязанностей.

В ходе встречи Араик Арутюнян также коснулся послевоенной ситуации и восстановительных работ, подчеркнув, что Арцаху предстоит пройти сложный и долгий путь для восстановления и укрепления страны, страны, в которой все арцахцы будут видеть будущее, и в которой они будут жить и созидать.

Касаясь статуса республики, Араик Арутюнян подчеркнул, что даже в нынешних сложных условиях продолжится борьба за международное признание независимости Республики Арцах, а любой другой статус в составе Азербайджана просто невозможен и неприемлем.