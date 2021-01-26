Вторник, 26 Января 2021 12:23

АрмИнфо.Защитник прав человека Армении Арман Татоян коснулся демаркационных вопросов и в связи с данным вопросом сообщил факты из истории.

На своей странице в Facebook Татоян, в частности написал, что в 1923 г. по инициативе Сталина, представленной в 1921 году, была искусственно создана провинция "Красный Курдистан", чтобы разделить Армению и Арцах. Это разделение проводилось так, чтобы охватить границы от Карвачара до иранской границы и от Мрава до Аракса.

Более того, в то время территории, которые частично входили в границы Советской Армении, были присоединены к Азербайджану (этот вопрос требует отдельного рассмотрения). Архивные документы, связанные с определением границ того периода, в настоящее время имеют основополагающее значение для защиты прав жителей приграничных областей Армении.

Например, в 1923 году для разрешения пограничных споров между Красным Курдистаном и Зангезурской областью Армянской ССР Центральный исполнительный комитет Закавказья в октябре сформировал комиссию. В то время работы по демаркации границы с Азербайджаном продолжались с особыми трудностями.

В частности, различные банды нападали и грабили армянские приграничные села Сюника с территории Курдистана, происходили постоянные столкновения, кражи скота у армянских сельских жителей. Об этих нарушениях границы свидетельствуют архивы Центрального Исполнительного Комитета Армянской ССР за март 1924 года, которые были составлены на основании заявлений Зангезурского губернского исполнительного комитета.

В то время шли серьезные споры по поводу разграничения пахотных земель, пастбищ, лесов и даже горных вершин.

В 1926 году была сформирована местная комиссия, в которую вошел Аксель Бакунц, землекоп по профессии и уделявший этим вопросам особое внимание. Из его отчетов видно, что больше всего пострадали жители сел Армении, их права не были приняты во внимание. А. Бакунц в 1926 году отмечал, что при определении границ Зангезура следует учитывать связи между селами, возможные затруднения людей и экономические связи, например, связь с Капаном. В то время около 50% сельчане работали на капанских медных рудниках Например, по вопросу о границах между Мегри и Зангеланом еще в 1925 году отмечалась важность зимних пастбищ на западе. Особую роль эти пастбища играли для армянских сельских жителей Сюника, которые в то время фактически не имели лугов.

Более того, особо отмечалось, что без этих пастбищ было бы парализовано животноводство окрестных сел (такая же ситуация и сейчас). Эти исторические факты показывают, что в настоящее время вопрос демаркации имеет основополагающее значение для прав приграничных жителей Тега, Гориса, Капана, и других общин Сюникской области, как с точки зрения их права на жизнь и безопасность, так и с точки зрения социально-экономические права. Они могут использоваться не только сельскими жителями для поддержания своей повседневной жизни, но и с точки зрения экономических прав.

Архивные документы убедительно доказывают, что чем более неопределенными являются пограничные вопросы, которые решаются с помощью сегодняшних недопустимых механических подходов, тем больше будут нарушаться права сельчан, возникать споры и конфликты. Необходимо учитывать, что сейчас в мирных населенных пунктах Армении, в непосредственной близости от места жительства мирных граждан, находятся азербайджанские солдаты, вооруженные люди. "Мы должны принять во внимание все ошибки, сделанные в прошлом, извлечь из них необходимые уроки и не допускать нарушения прав народа Армении", - говорится в сообщении Омбудсмена.