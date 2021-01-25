Понедельник, 25 Января 2021 19:54

АрмИнфо. Руководство Армении сделало все для того, чтобы война началась. Об этом в ходе расширенного заседания-обсуждения <Голос Родины> заявил экс-министр обороны Армении Сейран Оганян.

Экс-министр заявил: <Мы сделали все, чтобы на войне не было четкого государственного управления, мы поощряли отступление. Если власть в стране не сменится, то череда поражений и неудач будет перманентной. Ппоэтому мы должны задаться вопросом, хотим ли мы иметь такие неудачи в будущем или нет>, - сказал бывший министр обороны.

Экс-министр также коснулся причин поражения в войне. По его словам, когда противник прорывал оборону, верховный главнокомандующий должен был лично следить за всеми операциями, вникать в их суть, дать соответствующие инструкции, предлагать решения. Правительство должно было перейти на военные рельсы управления, вносить изменения в бюджет и оказывать всестороннюю поддержку армии, а также местным органам власти. Но всего этого не было сделано, заметил Оганян. В этом плане он отметил, что руководство страны должно было обязано осуществить перегруппировку войск и перекрыть 20-километровую дорогу, которая вела из Гадрута к Шуши.

<Я также заметил очень низкий уровень дисциплины в госуправлении. Они все действия осуществляли на ходу. Я не видел людей, которые что-то планировали, проводили бы расчеты, все делалось впопыхах>,- подчеркнул экс-министр.

Оганян также напомнил, какие именно задачи по вопросу развития армии ставились прежде. По его словам, в последние годы с учетом международного опыта власти подготовили программу реформ в армии и составили два очень важных плана на 2011- 2015 годы и 2016-2020 годы, а также государственные программы вооружения и закупки военной техники. <Ключевыми факторами разрабатываемого нами плана развития вооруженных сил вступали беспилотники, военно-воздушные силы, противовоздушная оборона, радиоэлектронная борьба и разведка>, - заметил Оганян. Большинство из этих составляющих в дальнейшем были проигнорированы.

<В результате мы обеспечивали беспрерывное развитие армии. От планирования, укрепления линии фронта, военных учений высокого уровня, импорта вооружений и военной техники, реализации определенного количества местной продукции. За последние 30 лет мы создали свою армию, мы смогли добиться прогресса, не обошлось и без недостатков, но над ними шла постоянная работа>, подчеркнул он. <Сегодня неопытные люди занимаются мелочами, и результат их неграмотных действий проявляется во всех сферах, начиная с неправильной оценки структуры государства, правительства, неправильного использования финансовых средств, ухудшения отношений с нашим стратегическим партнером, соседями>, - заключил Сейран Оганян.