Понедельник, 25 Января 2021 16:44

АрмИнфо. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о готовности Исламской Республики к восстановлению <освобожденных территорий Азербайджана>, расположенных на общих границах двух стран.

Иранский министр иностранных дел на встрече со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым назвал новый этап после <освобождения оккупированных земель> важным моментом для установления мира и стабильности в регионе, и для всех сторон. Зариф также выразил удовлетворение тем, что встречи иранских властей с азербайджанскими коллегами выросли за последние месяцы.

Он заявил о готовности Ирана к эффективному участию в восстановлении <освобожденных территорий Азербайджана>. Глава внешнеполитического ведомства Ирана также указал на плодотворные переговоры двух стран на последнем комиссии по экономическому сотрудничеству, и отметил, что позиция президента Азербайджанской Республики на сегодняшней встрече свидетельствует о твердой воле обеих стран для развития двусторонних взаимодействий.

<Нет никакого препятствия на пути расширения двусторонних связей с Азербайджанской Республикой>, - сказал Зариф, добавив, что участие Ирана в экономических проектах Азербайджана является огромной возможностью для сотрудничества двух стран в области транзита и активизации коридоров <Восток-Запад> и <Север-Юг>.

Джейхун Байрамов на этой встрече также заявил, что отношения двух стран основаны на дружбе и общих исторических и культурных свойств.

Он назвал развитие экономических отношений одним из важных приоритетов в двусторонних связях.

Как сообщает ИРНА, находящийся с визитом в Баку Зариф на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым приветствуя его предложение, озаглавленное <шестисторонний формат сотрудничества на Кавказе>, заявил о готовности Исламской Республики Иран оказывать помощь и сотрудничать во всех областях, которые способствуют миру, стабильности и спокойствию в регионе.

Ранее, президент Азербайджана предложил сформировать площадку, где Азербайджан, Армения, Иран, Грузия, Турция и Россия могли бы тесно и эффективно взаимодействовать.