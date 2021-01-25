Понедельник, 25 Января 2021 16:32

АрмИнфо. Депутат от правящего блока <Мой шаг> Арпи Давоян продолжает настаивать, что основные проблемы в Армении исходят от оппозиции. Об этом депутат заявила в беседе с журналистами.

Отметим, что ранее Давоян с трибуны парламента заявила, что оппозиция является одной из самых больших проблем в стране. После чего ее слова жестко осудили представители различных оппозиционных партий, в том числе и парламентская оппозиция.

По словам Давоян, ее мнение относительно оппозиции не изменилось. На вопрос, какие проблемы создает оппозиция в стране на данный момент, депутат заявила: <В любой стране должна быть здоровая оппозиция. Существование оппозиции - один из важнейших институтов развития государства.

В государстве должна быть важная повестка дня, но у нас в стране этого нет. У оппозиции сегодня только одна повестка дня - захват власти. У этих людей нет здоровой критики. Они строят свою позицию именно на желании прийти к власти. Когда оппозиция выступает с такими заявлениями перед народом, подобное отношение к власти не может не считаться проблемой >, - отметила депутат.

Давоян также коснулась законодательных инициатив, раскритиковав оппозицию за то, что последние заявляют, что руководство проваливает все их законодательные инициативы. Депутат, в частности, отметила: <Они представляют множество законопроектов, которые принимаются единогласно. Кто сказал, что проекты оппозиции отвергаются, это не так> .