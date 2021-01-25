Понедельник, 25 Января 2021 16:23

АрмИнфо. В МИД России представили повестку визита глава МИД ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа в Москву.

Так, согласно сообщению МИД РФ, 26 января в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с его иранским коллегой. Встреча станет продолжением регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран. Последний раз они общались по телефону 24 ноября 2020 года.

Планируется обсуждение ключевых тем международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в районе Нагорного Карабаха, вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийское урегулирование, Афганистан и обстановку в зоне Персидского залива и др. Намечены <сверка часов> по текущему состоянию многоплановых связей между Россией и Ираном и обсуждение конкретных шагов по их дальнейшему продвижению.

В последнее время российско-иранские отношения активно развиваются. Возросла интенсивность политического диалога - в минувшем году президенты России и Ирана четырежды общались по телефону. Поддерживаются интенсивные двусторонние контакты на различных уровнях, в том числе по линии глав внешнеполитических ведомств, парламентов, иных государственных структур и организаций.

Намерены и далее расширять взаимовыгодные связи с Ираном, продолжать

сотрудничество в интересах региональной стабильности и международной

безопасности. Рассчитываем на укрепление позитивных тенденций во всех

сферах российско-иранского взаимодействия.

Поступательное развитие взаимовыгодного сотрудничества и объединение значительных потенциалов России и Ирана может не только благоприятным образом сказаться на положении обоих государств, но и улучшить обстановку в регионе Закавказья, Ближнего и Среднего Востока, создать дополнительные условия для обеспечения там устойчивого мира и стабильности.

Позиции Москвы и Тегерана по сирийской проблематике во многом совпадают. Сохраняется активное взаимодействие наших стран в рамках Астанинского процесса урегулирования в Сирии.

Действующая Постоянная Российско-Иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой рассчитываем провести в текущем году, вносит значительный вклад в наращивание объемов товарооборота. Важную роль в этом также играет интенсификация межрегиональных связей.

Заметим, что это региональный визит глава МИД ИРИ. Зариф планирует посетить Баку, Ереван, Москву, Тбилиси и Анкару.