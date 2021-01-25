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АрмИнфо. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за переизбрание действующего председателя организации бельгийского сенатора Хендрика Дамса.
Бельгийский сенатор возглавил ПАСЕ зимой 2020 года. Главу ассамблеи избирают на год с возможностью продления еще на такой же срок. По традиции переизбрание председателя ПАСЕ проходит без обсуждения, практически автоматически. Выдвижение кандидатуры от той или иной политической группы осуществляется на ротационной основе.
Дамс принимает участие в заседаниях ассамблеи с 2007 года. С 2017 года до момента избрания на пост председателя ПАСЕ он возглавлял политическую группу Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE). С августа 2020 года он возглавляет политическую группу "Открытые фламандские либеральные демократы" (Open VLD) в бельгийском Сенате. Помимо работы в Сенате политик занимает руководящие посты в ряде бельгийско-китайских инвестиционных фондов, созданных при его участии. Также в его портфолио говорится об участии в винодельческом бизнесе: он является мажоритарным акционером бельгийской компании VINOBELGA, производящей вино и бренди, передает ТАСС.
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|В Пакистане заявили о готовности пересмотреть отношения с Арменией, но при условии
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|Полный бойкот оппозиции: ППА как и ПА не примет участия в обсуждениях и голосовании избрания новых членов ВСС
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|Линн Трейси: Политическое решение вопроса статуса Нагорного Карабаха важно для укрепления мира и стабильности в регионе
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|Новоназначенный посол Беларуси провел встречу с Католикосом всех армян
|Омбудсмен: Процесс определения границ Армении лишен всякой легитимности
|Суд отклонил ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна об отстранении прокуроров от дела
|Гагик Джангирян: Наша главная цель создать независимую судебную систему в Армении
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|Президент Армении поздравил Джо Байдена со вступлением в должность президента США
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