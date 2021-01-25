Понедельник, 25 Января 2021 15:09

АрмИнфо. В Армении создается новая гражданская инициатива <Правда для будущих поколений>. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил член "Группы альтернативных проектов" Гегам Назарян, чей сын погиб в ходе 44-дневной войны. По его словам, это с одной стороны будет группа по сбору фактов, а с другой - площадка, где будут подытожены мнения и оценки по вопросам, волнующим общество.

Назарян проинформировал, что работы будут вестись с разными группами бенефициаров, в том числе военными, военнослужащими, родителями родственникам пропавших без вести и погибших. Будут предприняты шаги по консолидации родителей лиц пропавших без вести, погибших и оказавшихся в плену. На повестке такие вопросы как: подробности действий Пашиняна по сознательному заводу мирных переговоров в тупик; почему не были сделаны выводы и конкретные шаги на основе анализа, сделанного начальником Генерального штаба ВС РА Оником Гаспаряном 12 июня и через несколько дней после войны; действия высшего руководства РА в ходе 44- днейвной войны и ряд других актуальных вопросов, связанных с боевыми действия в зоне карабахского конфликта и последующими шагами, после подписания печально известного заявления о капитуляции.

Согласно Назаряну, в ходе дискуссий, безусловно будет расширен спектр поднимаемых вопросов, ввиду выявления новых деталей и обстоятельств. <Призываю откликнуться на нашу инициативу, степень своего участия решайте сами. Для нас важна любая информация и любой грамотный анализ. Я не хочу, чтобы это была только инициатива родственников погибших, раненых, пропавших без вести или пленных. Конечно, они примут активное участие. Это общая проблема, это национальная проблема, и ответы на эти вопросы должны помочь дать правильную оценку одной из самых трагических страниц нашей истории. И, конечно, сделать ответственность неизбежной>, - написал Назарян.

Для получения более подробной информации необходимо перейти по следующей ссылке: https://www.facebook.com/serundnerihamar/ .