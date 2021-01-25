Понедельник, 25 Января 2021 14:46

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении ведет переговоры с Минздравом РА на предмет изъятия обязательного требования о наличии в классах школ страны не более 20 учеников. Об этом 25 января на пресс- конференции сообщила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

Она напомнила, что решением правительства от 11 января в стране несколько смягчились условия по поддержанию противоэпидемиологических мер, вызванных пандемией COVID-19. В этой связи, ведомство предлагает ввести положение о возможности исключения требования о наличии в классах не более 20 учеников при условии возможностей школ по поддержанию дистанции.

Замминистра также отметила, что текущий год оказался непростым для образовательных учреждений республики. По этой причине и подход к весенним каникулам будет соответствующим. В частности, для учеников 1-го класса каникулы начнутся с 22 марта и продлятся до 4 апреля, для второго класса - с 22 по 28 марта. С учетом длительного осеннего периода простоя, вызванного карантинными мерами, для учеников остальных классов весенние каникулы не предусмотрены.

Окончание учебного года для учеников 12-го класса установлено на 4 июня. Учащиеся 1-2 классов закончат год раньше обычного, а остальных классов - 18 июня.